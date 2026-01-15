Чи пішов Єрмак на фронт, як обіцяв: стало відомо, де знаходиться екскерівник ОП



















Заява колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака про готовність вирушити на фронт, зроблена наприкінці листопада, не отримала підтвердження. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, який оприлюднив відповідь Міністерства оборони.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Ярослав Железняк отримав відповідь від Міноборони, чи пішов Андрій Єрмак на фронт. Як виявилося, наразі колишній очільник ОП не виконав своєї обіцянки.

"Станом на момент розгляду депутатського звернення (середина січня) громадянина України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації на особливий період або за контрактом не звертався", — відповіли у Міноборони.

Железняк у своєму відео заявив, що, за наявною у нього інформацією, ексочільник ОП перебуває у районі Конча-Заспи, де "тримає свій особистий фронт". Нардеп стверджує, що Єрмак "нікуди не звертався, ніде не служить, здається, і служити не буде".

Нагадаємо, наприкінці листопада Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт, аби не створювати проблем для президента Володимира Зеленського.

"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна й порядна людина. Мене зганьбили… Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт", — казав Єрмак.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Кулеба порівняв Буданова та Єрмака: у чому ключова різниця.

Також "Коментарі" писали, яку зарплату отримував Єрмак у 2025 році. У декларації ексчиновника знайшли підозри.