Пошел ли Ермак на фронт, как обещал: стало известно, где находится экс-руководитель ОП



















Заявление бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака о готовности отправиться на фронт, сделанное в конце ноября, не получило подтверждения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обнародовавший ответ Министерства обороны.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк получил ответ от Минобороны, ушел ли Андрей Ермак на фронт. Как оказалось, в настоящее время бывший глава ОП не выполнил своего обещания.

"По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения (середина января) гражданина Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации на особый период или за контрактом не обращался", — ответили в Минобороны.

Железняк в своем видео заявил, что, по имеющейся у него информации, экс-глава ОП находится в районе Конча-Заспы, где "держит свой личный фронт". Нардеп утверждает, что Ермак "никуда не обращался, нигде не служит, кажется, и служить не будет".

Напомним, в конце ноября Андрей Ермак заявил, что пойдет на фронт, чтобы не создавать проблем для президента Владимира Зеленского.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек. Меня опозорили… Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я иду на фронт", — говорил Ермак.

