Пошел ли Ермак на фронт, как обещал: стало известно, где находится экс-руководитель ОП

Slava Kot
Заявление бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака о готовности отправиться на фронт, сделанное в конце ноября, не получило подтверждения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обнародовавший ответ Министерства обороны.
Андрей Ермак. Фото из открытых источников
Ярослав Железняк получил ответ от Минобороны, ушел ли Андрей Ермак на фронт. Как оказалось, в настоящее время бывший глава ОП не выполнил своего обещания.
Железняк в своем видео заявил, что, по имеющейся у него информации, экс-глава ОП находится в районе Конча-Заспы, где "держит свой личный фронт". Нардеп утверждает, что Ермак "никуда не обращался, нигде не служит, кажется, и служить не будет".
Напомним, в конце ноября Андрей Ермак заявил, что пойдет на фронт, чтобы не создавать проблем для президента Владимира Зеленского.
