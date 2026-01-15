logo

Главная Новости Политика Украины 2025 Пошел ли Ермак на фронт, как обещал: стало известно, где находится экс-руководитель ОП
commentss НОВОСТИ Все новости

Пошел ли Ермак на фронт, как обещал: стало известно, где находится экс-руководитель ОП

Андрей Ермак не служит в ВСУ и не обращался в ТЦК, сообщили в Минобороны.

15 января 2026, 09:10
Автор:
avatar

Slava Kot








Заявление бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака о готовности отправиться на фронт, сделанное в конце ноября, не получило подтверждения. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обнародовавший ответ Министерства обороны.

Пошел ли Ермак на фронт, как обещал: стало известно, где находится экс-руководитель ОП

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк получил ответ от Минобороны, ушел ли Андрей Ермак на фронт. Как оказалось, в настоящее время бывший глава ОП не выполнил своего обещания.

"По состоянию на момент рассмотрения депутатского обращения (середина января) гражданина Украины Ермак Андрей Борисович в любой территориальный центр комплектования и социальной поддержки по желанию проходить военную службу во время мобилизации на особый период или за контрактом не обращался", — ответили в Минобороны.

Железняк в своем видео заявил, что, по имеющейся у него информации, экс-глава ОП находится в районе Конча-Заспы, где "держит свой личный фронт". Нардеп утверждает, что Ермак "никуда не обращался, нигде не служит, кажется, и служить не будет".

Напомним, в конце ноября Андрей Ермак заявил, что пойдет на фронт, чтобы не создавать проблем для президента Владимира Зеленского.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек. Меня опозорили… Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я иду на фронт", — говорил Ермак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кулеба сравнил Буданова и Ермака: в чем ключевая разница.

Также "Комментарии" писали, какую зарплату получал Андрей Ермак в 2025 году. В декларации бывшего руководителя ОП обнаружили подозрения.



