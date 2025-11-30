Нове призначення Зеленського: хто став радником з питань відбудови

Президент Володимир Зеленський повідомив про призначення Оксани Маркарової своїм радником з питань відбудови та інвестиційної політики. На цій посаді вона консультуватиме щодо покращення бізнес-клімату, зміцнення фінансової стійкості України та залучення нових інвестицій.

Оксана Маркарова

Маркарова також працюватиме над формуванням комплексного підходу до післявоєнної відбудови разом із міжнародними партнерами та державними інституціями. Йдеться про довгострокові економічні рішення, які мають забезпечити країні стійкість після завершення бойових дій.

Президент наголосив, що окрім щоденної боротьби за незалежність, Україна має будувати плани на відновлення економіки. Це завдання для уряду, всіх профільних відомств, українського бізнесу, а також фахівців, які можуть підсилити роботу держави в цьому напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Брянську агенти руху "АТЕШ" провели точкову диверсію на місцевій залізниці та підпалили військовий електровоз. Саме цей локомотив використовували для транспортування боєприпасів, техніки та інших вантажів, які росіяни направляли на північний фронт.

Брянськ залишається важливим логістичним хабом для російської армії — через нього проходять ешелони, що забезпечують Сєверну групу військ та маршрути до прикордонних районів. Знищення локомотива у цьому районі спричинило серйозний збій у переміщенні складів, які готували до відправлення в бік Сумщини.





Порушені графіки, затримані ешелони та зменшені темпи постачання створюють додатковий тиск на російське командування, яке намагається підтримувати постійний потік ресурсів на передову. Підпільники наголошують, що російський тил не є безпечним — їхні групи працюють усередині логістичних центрів, демонструючи, що навіть глибокі регіони РФ не можуть гарантувати стабільність військових перевезень. Диверсії такого типу поступово підривають здатність російської армії швидко перекидати резерви та підтримувати наступальні операції.

