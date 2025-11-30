logo

BTC/USD

91070

ETH/USD

3004.38

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 Действительно ли Зеленский и Ермак находятся в конфликте
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли Зеленский и Ермак находятся в конфликте

В политических кругах продолжается активное обсуждение того, что на самом деле произошло между Президентом Зеленским и Андреем Ермаком перед его увольнением — конфликт или хорошо разыгранный спектакль

30 ноября 2025, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нардеп Ярослав Железняк обратил внимание на противоречивые оценки вокруг громкого увольнения Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента. По его словам, в политической среде циркулируют две противоположные версии событий.

Действительно ли Зеленский и Ермак находятся в конфликте

Зеленский и Ермак

Первая версия утверждает, что между Зеленским и Ермаком действительно произошел острый эмоциональный конфликт. В разных источниках описывают спор как "немощное" состояние Ермака (об этом писал The Economist) или даже "скандал со слезами и упреками" (по данным Зеркала недели). После этого появились сообщения о серии смс журналистам с намеками, что Ермак якобы "уходит на фронт". Собеседники Железняка также подтверждают, что момент увольнения происходил в крайне напряженной атмосфере.

Вторая версия, напротив, предполагает, что вся драматичность лишь часть политической игры. Согласно этой точке зрения, Ермак и дальше будет оставаться в близком контакте с Президентом и продолжит влиять на государственные решения, хотя и без официальной должности.

Железняк отмечает, что ситуация станет яснее после того, как будут приняты кадровые решения в отношении людей из ближайшего окружения Ермака. Именно эти увольнения могут показать, был ли разрыв реальным или только публичным жестом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Владимир Зеленский сообщил о назначении Оксаны Маркаровой своим советником по восстановлению и инвестиционной политике. В этой должности она будет консультировать по улучшению бизнес-климата, укреплению финансовой устойчивости Украины и привлечению новых инвестиций.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/15293
Теги:

Новости

Все новости