logo_ukra

BTC/USD

86214

ETH/USD

2939.14

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Це вже перевищення конституційних повноважень: нардепи вимагають пояснень від Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

Це вже перевищення конституційних повноважень: нардепи вимагають пояснень від Зеленського

Народна депутатка Геращенко прокоментувала пропозицію президента України Зеленського відмовитися від НАТО

15 грудня 2025, 13:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У Німеччині напередодні відбулися переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану. За результатами повідомляли про певні пропозиції щодо питання вступу України в НАТО. 

Це вже перевищення конституційних повноважень: нардепи вимагають пояснень від Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що українці дізнаються, що на переговорах Зеленський запропонував “відмовитися від НАТО”, із західних медіа.

“Чекаємо пояснень від Зеленського або спростування від ЗМІ, якщо це дезінформація. Якщо це правда, то це перевищення конституційних повноважень Зеленського, на яке український народ не давав йому жодного мандату”, — заявила вона. 

За словами нардепки, перемога для України — це збереження нашого суверенітету. Суверенітет — це суверенне право країни самим визначати свою внутрішню політику і зовнішні альянси. 

“Війна почалася у 2014 році, коли Україна мала нейтральний статус. Саме тому і почалася війна… шкода, якщо хтось в Києві, Вашингтоні чи Берліні цього і досі не усвідомив”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання проведення виборів в Україні активно обговорюють як в країні, так і за її межами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо західні партнери забезпечать безпеку.

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, чому вибори під час повномасштабного вторгнення неможливі та хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні.  За її словами, Росія систематично і тривалий час “качає” питання, що в Україні потрібно провести вибори. Вона переконана, що це ґрунтується на їх хибних припущеннях про те, що якщо влада в Україні зміниться, то їм буде легше досягати своїх політичних і військових цілей.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/irynagerashchenko/21819
Теги:

Новини

Всі новини