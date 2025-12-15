Це вже перевищення конституційних повноважень: нардепи вимагають пояснень від Зеленського

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Німеччині напередодні відбулися переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану. За результатами повідомляли про певні пропозиції щодо питання вступу України в НАТО.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що українці дізнаються, що на переговорах Зеленський запропонував “відмовитися від НАТО”, із західних медіа.
За словами нардепки, перемога для України — це збереження нашого суверенітету. Суверенітет — це суверенне право країни самим визначати свою внутрішню політику і зовнішні альянси.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання проведення виборів в Україні активно обговорюють як в країні, так і за її межами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо західні партнери забезпечать безпеку.
Народна депутатка Галина Янченко розповіла, чому вибори під час повномасштабного вторгнення неможливі та хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні. За її словами, Росія систематично і тривалий час “качає” питання, що в Україні потрібно провести вибори. Вона переконана, що це ґрунтується на їх хибних припущеннях про те, що якщо влада в Україні зміниться, то їм буде легше досягати своїх політичних і військових цілей.