Це вже перевищення конституційних повноважень: нардепи вимагають пояснень від Зеленського

У Німеччині напередодні відбулися переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану. За результатами повідомляли про певні пропозиції щодо питання вступу України в НАТО.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Геращенко зазначила, що українці дізнаються, що на переговорах Зеленський запропонував “відмовитися від НАТО”, із західних медіа.

“Чекаємо пояснень від Зеленського або спростування від ЗМІ, якщо це дезінформація. Якщо це правда, то це перевищення конституційних повноважень Зеленського, на яке український народ не давав йому жодного мандату”, — заявила вона.

За словами нардепки, перемога для України — це збереження нашого суверенітету. Суверенітет — це суверенне право країни самим визначати свою внутрішню політику і зовнішні альянси.

“Війна почалася у 2014 році, коли Україна мала нейтральний статус. Саме тому і почалася війна… шкода, якщо хтось в Києві, Вашингтоні чи Берліні цього і досі не усвідомив”, — підсумувала вона.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання проведення виборів в Україні активно обговорюють як в країні, так і за її межами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори, якщо західні партнери забезпечать безпеку.

Народна депутатка Галина Янченко розповіла, чому вибори під час повномасштабного вторгнення неможливі та хто насправді почав вимагати проведення виборів в Україні. За її словами, Росія систематично і тривалий час “качає” питання, що в Україні потрібно провести вибори. Вона переконана, що це ґрунтується на їх хибних припущеннях про те, що якщо влада в Україні зміниться, то їм буде легше досягати своїх політичних і військових цілей.



