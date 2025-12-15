В Германии накануне состоялись переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану. По результатам сообщали об определенных предложениях по вопросу вступления Украины в НАТО.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что украинцы узнают, что на переговорах Зеленский предложил "отказаться от НАТО", из западных медиа.

"Ожидаем объяснений от Зеленского или опровержения от СМИ, если это дезинформация. Если это правда, это превышение конституционных полномочий Зеленского, на которое украинский народ не давал ему ни одного мандата", — заявила она.

По словам нардепки, победа для Украины – это сохранение нашего суверенитета. Суверенитет – это суверенное право страны самим определять свою внутреннюю политику и внешние альянсы.

"Война началась в 2014 году, когда Украина имела нейтральный статус. Именно поэтому и началась война… жаль, если кто-то в Киеве, Вашингтоне или Берлине этого до сих пор не осознал", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопросы проведения выборов в Украине активно обсуждают как в стране, так и за ее пределами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы, если западные партнеры обеспечат безопасность.

Народная депутат Галина Янченко рассказала, почему выборы во время полномасштабного вторжения невозможны и кто на самом деле потребовал проведения выборов в Украине. По ее словам, Россия систематически и долго "качает" вопрос, что в Украине нужно провести выборы. Она убеждена, что это основывается на их заблуждениях о том, что если власть в Украине изменится, то им будет легче достигать своих политических и военных целей.



