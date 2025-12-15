Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Германии накануне состоялись переговоры между украинской и американской делегациями по мирному плану. По результатам сообщали об определенных предложениях по вопросу вступления Украины в НАТО.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что украинцы узнают, что на переговорах Зеленский предложил "отказаться от НАТО", из западных медиа.
По словам нардепки, победа для Украины – это сохранение нашего суверенитета. Суверенитет – это суверенное право страны самим определять свою внутреннюю политику и внешние альянсы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что вопросы проведения выборов в Украине активно обсуждают как в стране, так и за ее пределами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы, если западные партнеры обеспечат безопасность.
Народная депутат Галина Янченко рассказала, почему выборы во время полномасштабного вторжения невозможны и кто на самом деле потребовал проведения выборов в Украине. По ее словам, Россия систематически и долго "качает" вопрос, что в Украине нужно провести выборы. Она убеждена, что это основывается на их заблуждениях о том, что если власть в Украине изменится, то им будет легче достигать своих политических и военных целей.