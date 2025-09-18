Від жартів до відвертої пародії: Гончаренко записав “реальне звернення Зеленського”

Народні нерідко не добирають слів, критикуючи рішення та дії президента України Володимира Зеленського. Декілька днів тому нардепи глузували із зустрічі Зеленського та депутатів фракції “Слуга народу”. Нардеп Олексій Гончаренко пішов далі — два дні поспіль записує та публікує “реальне звернення Зеленського”

Гончаренко. Скріншот відео

“Звернення” стартували в середу 17 вересня і нардеп не оголосив, скільки триватиме така акція.

“Сьогодні підготував для вас РЕАЛЬНЕ звернення Зеленського. Яке мало б вийти, але чомусь виходить зовсім інше”, — так почав нардеп 17 вересня.

Якщо коротко зі звернення, політик написав, що:

ТЦК — російське ІПСО.

Критика влади — російське ІПСО.

Корупція Міндіча — російське ІПСО.

“Депутати від Слуг Народу — погані, я за них відповідальність не несу. Більше у відео! Тримаймося!”, — зазначив він.

У четвер Гончаренко випустив “чергове РЕАЛЬНЕ звернення Зеленського, яке досі бояться викласти”.

Сьогодні Гончаренко розповів, що:

Україна на 122 місці в світовому рейтингу свободи, Росія на 139 — це перемога.

На плівках Міндіча є я (Зеленський, — ред.), тож тепер це плівки Зеленського. “Прошу називати їх саме так. Бо можу образитись”.

Гончаренко у зверненні від Зеленського згадав Північну Корею, низький рівень свободи слова.

Зазначимо, що Гончаренко копіює манеру Зеленського у щоденних відеозверненнях.

У коментарях думки розділилися — одні вітають ідею Гончаренка, інші обурюються.

Під відео люди писали:

“Номінант на "Оскар", пане Олексію”

“Це прекрасний контент”

“Потужно підтримую такі відоси!”

“Живемо в УНДР, так хоч посміємось з Потужності Потужного!!!”

“Ще один клоун демонструє потужний цирк. Взагалі дах поїхав від безкарності у всіх при владі. Вас реально всю Раду вже десь на виселки потрібно”.

