logo_ukra

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Від жартів до відвертої пародії: Гончаренко записав “реальне звернення Зеленського”
commentss НОВИНИ Всі новини

Від жартів до відвертої пародії: Гончаренко записав “реальне звернення Зеленського”

“Реальне звернення Зеленського” у виконанні Гончаренка: про що розповів нардеп

18 вересня 2025, 22:48 comments4131
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народні нерідко не добирають слів, критикуючи рішення та дії президента України Володимира Зеленського. Декілька днів тому нардепи глузували із зустрічі Зеленського та депутатів фракції “Слуга народу”. Нардеп Олексій Гончаренко пішов далі — два дні поспіль записує та публікує “реальне звернення Зеленського”

Від жартів до відвертої пародії: Гончаренко записав “реальне звернення Зеленського”

Гончаренко. Скріншот відео

“Звернення” стартували в середу 17 вересня і нардеп не оголосив, скільки триватиме така акція. 

“Сьогодні підготував для вас РЕАЛЬНЕ звернення Зеленського. Яке мало б вийти, але чомусь виходить зовсім інше”, — так почав нардеп 17 вересня. 

Якщо коротко зі звернення, політик написав, що: 

  • ТЦК — російське ІПСО. 

  • Критика влади — російське ІПСО. 

  • Корупція Міндіча — російське ІПСО. 

“Депутати від Слуг Народу — погані, я за них відповідальність не несу. Більше у відео! Тримаймося!”, — зазначив він. 

У четвер Гончаренко випустив “чергове РЕАЛЬНЕ звернення Зеленського, яке досі бояться викласти”.

Сьогодні Гончаренко розповів, що:

  • Україна на 122 місці в світовому рейтингу свободи, Росія на 139 — це перемога.

  • На плівках Міндіча є я (Зеленський, — ред.), тож тепер це плівки Зеленського. “Прошу називати їх саме так. Бо можу образитись”.

Гончаренко у зверненні від Зеленського згадав Північну Корею, низький рівень свободи слова.

Зазначимо, що Гончаренко копіює манеру Зеленського у щоденних відеозверненнях. 

Від жартів до відвертої пародії: Гончаренко записав “реальне звернення Зеленського” - фото 2

У коментарях думки розділилися — одні вітають ідею Гончаренка, інші обурюються. 

Під відео люди писали: 

  • “Номінант на "Оскар", пане Олексію”

  • “Це прекрасний контент”

  • “Потужно підтримую такі відоси!”

  • “Живемо в УНДР, так хоч посміємось з Потужності Потужного!!!”

  • “Ще один клоун демонструє потужний цирк. Взагалі дах поїхав від безкарності у всіх при владі. Вас реально всю Раду вже десь на виселки потрібно”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим нардепи розлютили Зеленського.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/49760
Теги:

Новини

Всі новини