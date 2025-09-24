"Это уже не европейский, а российский сценарий": за что в Раде раскритиковали Зеленского

После встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами фракции "Слуга народа" было немало предположений, что президент монополизирует власть. Об этом писали и западные СМИ.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал опасения по поводу монополизации власти и напомнил об обещании Зеленского. Он подчеркнул, что ведущие мировые медиа – в частности Politico и The Economist – уже пишут о тенденции к монополизации власти в Украине. По его словам, не секрет, что Зеленский хочет идти на второй президентский срок.

"Хотя, напомню, когда он шел на первый срок, он обещал, что он на второй не уйдет. А я также напомню, что он уже президент больше шести лет вместо пяти, как это по Конституции", — отметил народный депутат.

При этом добавил, что не обвиняет президента в том, что он там узурпировал власть, пояснил, что в Украине физически не может быть выборов.

"Это объективная ситуация. Но все-таки вместо пяти он уже седьмой год президент. А обещал, что он будет один срок. А теперь он еще хочет один срок. То есть вместо пяти он хочет сколько там, 12 или 13, или сколько лет здесь быть. Мне кажется, это неправильно. Это уже путь не украинский, европейский. А это уже какой-то путь, скорее российский, где есть вечный президент, который годами там сидит и постепенно превратился в сумасшедшего царя, чем сегодня больше всего страдает Украина”, — отметил Гончаренко.

