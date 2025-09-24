"Это уже не европейский, а российский сценарий": за что в Раде раскритиковали Зеленского

Рубрики
Кречмаровская Наталия
После встречи президента Украины Владимира Зеленского с народными депутатами фракции "Слуга народа" было немало предположений, что президент монополизирует власть. Об этом писали и западные СМИ.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко прокомментировал опасения по поводу монополизации власти и напомнил об обещании Зеленского. Он подчеркнул, что ведущие мировые медиа – в частности Politico и The Economist – уже пишут о тенденции к монополизации власти в Украине. По его словам, не секрет, что Зеленский хочет идти на второй президентский срок.
При этом добавил, что не обвиняет президента в том, что он там узурпировал власть, пояснил, что в Украине физически не может быть выборов.
