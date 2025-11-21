logo_ukra

BTC/USD

84170

ETH/USD

2747.6

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 “Ви наш вирок”: у Раді різко відповіли на заклики Зеленського
commentss НОВИНИ Всі новини

“Ви наш вирок”: у Раді різко відповіли на заклики Зеленського

Народний депутат Гончаренко розповів, до чого насправді Зеленський довів країну

21 листопада 2025, 18:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, де описав доволі складну ситуацію, у якій опинилася Україна.

“Ви наш вирок”: у Раді різко відповіли на заклики Зеленського

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував звернення Зеленського. Зазначив, що президент у своєму зверненні на 10 хвилин сказав декілька важливих речей: 

1. По факту він не погоджується з мирним планом і буде намагатись його змінити. 

2. Наступного тижня на нас будуть тиснути інформаційно (я так розумію, що будуть наступні плівки НАБУ?) 

3. Треба припинити срач і обʼєднатись.

“Володимир Олександрович, ми б з задоволенням припинили срач. Питання в тому, що цей весь срач, ця вся складна ситуація, і цей найскладніший історичний момент в історії країни створений саме через ваші дії і дії ваших друзів. Саме вони крали гроші на енергетиці та оборонці. Не ми. ВОНИ. А ви їх кришували. Не ми. ВИ”, — зазначив Гончаренко.

Політик акцентував увагу на тому, що саме Зеленський довів до: 

  • того, що на вулицях облави і ловля людей, 

  • бідності, коли у людей немає за що купити хліб, 

  • того, що в країні погрожують бити дітей, 

  • того, що люди тікають через гори та тонуть в річках,

  • того, що люди, які тоді на початку війни готові були зробити все, зараз масово йдуть у СЗЧ.

“Саме ви довели до всього цього. Не ми. Саме ви розхитуєте човен. Саме ви робите все, щоб країна була роз'єднана. Ви наш вирок. Володимир Олександрович”, — підсумував Гончаренко. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про жорстку умову, яку поставили Сполучені Штати Америки Україні у питанні погодження мирного плану. 




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/oleksiihoncharenko/51104
Теги:

Новини

Всі новини