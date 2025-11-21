“Ви наш вирок”: у Раді різко відповіли на заклики Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, де описав доволі складну ситуацію, у якій опинилася Україна.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував звернення Зеленського. Зазначив, що президент у своєму зверненні на 10 хвилин сказав декілька важливих речей:

1. По факту він не погоджується з мирним планом і буде намагатись його змінити.

2. Наступного тижня на нас будуть тиснути інформаційно (я так розумію, що будуть наступні плівки НАБУ?)

3. Треба припинити срач і обʼєднатись.

“Володимир Олександрович, ми б з задоволенням припинили срач. Питання в тому, що цей весь срач, ця вся складна ситуація, і цей найскладніший історичний момент в історії країни створений саме через ваші дії і дії ваших друзів. Саме вони крали гроші на енергетиці та оборонці. Не ми. ВОНИ. А ви їх кришували. Не ми. ВИ”, — зазначив Гончаренко.

Політик акцентував увагу на тому, що саме Зеленський довів до:

того, що на вулицях облави і ловля людей,

бідності, коли у людей немає за що купити хліб,

того, що в країні погрожують бити дітей,

того, що люди тікають через гори та тонуть в річках,

того, що люди, які тоді на початку війни готові були зробити все, зараз масово йдуть у СЗЧ.

“Саме ви довели до всього цього. Не ми. Саме ви розхитуєте човен. Саме ви робите все, щоб країна була роз'єднана. Ви наш вирок. Володимир Олександрович”, — підсумував Гончаренко.

