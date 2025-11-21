“Ви наш вирок”: у Раді різко відповіли на заклики Зеленського

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, де описав доволі складну ситуацію, у якій опинилася Україна.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував звернення Зеленського. Зазначив, що президент у своєму зверненні на 10 хвилин сказав декілька важливих речей:
1. По факту він не погоджується з мирним планом і буде намагатись його змінити.
2. Наступного тижня на нас будуть тиснути інформаційно (я так розумію, що будуть наступні плівки НАБУ?)
3. Треба припинити срач і обʼєднатись.
Політик акцентував увагу на тому, що саме Зеленський довів до:
того, що на вулицях облави і ловля людей,
бідності, коли у людей немає за що купити хліб,
того, що в країні погрожують бити дітей,
того, що люди тікають через гори та тонуть в річках,
того, що люди, які тоді на початку війни готові були зробити все, зараз масово йдуть у СЗЧ.
