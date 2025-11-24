"Это узурпация власти": Безуглая заявила о жестких требованиях из-за Ермака

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что больше ничего не будет голосовать в Верховной Раде, пока не уволят с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Нардепка рассказала, что у нее более 6 лет в ВРУ, 99% голосований и 99% посещений, всегда в ТОП-10 "послушных" нардепов, полная верность Президенту, никаких коррупционных скандалов, никаких "зарплат в конвертах". Безуглая отметила, что "постоянно "отгребала" от своего народа за "зеленую кнопочку".

А вместо этого, по ее словам, глухота по поводу внутренних проблем, бедлам на фронте, тысячи погибших из-за "дебильных приказов", Сырский в должности, интриги и двойные стандарты для "своих".. Ермак как вице-президент или уже реальный руководитель государства, теперь, как отметила она, не понятно.

"Это узурпация власти, и в такие моменты в Украине всегда не молчал и действовал Парламент. ВРУ не должна бояться и не должна молчать! Все. Я призываю всех коллег не бояться, не молчать и не дать превратить себя окончательно в механические кнопки без ничего человеческого, униженные и обесцененные. У нас разные отношения, но сейчас должен стать один ПАРЛАМЕНТ”, — призвала она.

Безуглая выразила надежду, что Владимир Александрович придёт в себя.

"Я очень долго надеялась, что у Андрея Борисовича осталось что-то, за что его можно уважать так, как я уважала и надеялась на него раньше. К сожалению, Зеленский имеет способность порождать вокруг себя монстров... Считаю, ВРУ сейчас нужно быть на забастовке, пока не уволят Ермака. Ни одного голосования. Ни одного решения", — подчеркнула.

Она отметила, что была единственной, кто открыто задал вопрос президенту о его "сером кардинале", а ранее отправляла десятки-сотни вопросов и отчетов в ОП, чтобы добиться изменений и решения проблем.

"Открыто пишу о необходимости в настоящем, не бутафорском сопротивлении Парламента. Искренне, с "открытым забралом", без интриг, как всегда", — резюмировала она.

