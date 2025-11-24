"Это узурпация власти": Безуглая заявила о жестких требованиях из-за Ермака

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая заявила, что больше ничего не будет голосовать в Верховной Раде, пока не уволят с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Нардепка рассказала, что у нее более 6 лет в ВРУ, 99% голосований и 99% посещений, всегда в ТОП-10 "послушных" нардепов, полная верность Президенту, никаких коррупционных скандалов, никаких "зарплат в конвертах". Безуглая отметила, что "постоянно "отгребала" от своего народа за "зеленую кнопочку".
А вместо этого, по ее словам, глухота по поводу внутренних проблем, бедлам на фронте, тысячи погибших из-за "дебильных приказов", Сырский в должности, интриги и двойные стандарты для "своих".. Ермак как вице-президент или уже реальный руководитель государства, теперь, как отметила она, не понятно.
Безуглая выразила надежду, что Владимир Александрович придёт в себя.
Она отметила, что была единственной, кто открыто задал вопрос президенту о его "сером кардинале", а ранее отправляла десятки-сотни вопросов и отчетов в ОП, чтобы добиться изменений и решения проблем.
