Это политическая смерть Зеленского: в Раде заявили, что президент потерял легитимность

Масштабный коррупционный скандал, разоблачивший расследование НАБУ, всколыхнул Украину. Вторую неделю продолжаются расследование и обнародование фактов. В Раде волна возмущения и критики. И главным виновником безумной коррупции в Украине называют президента Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил: то, что происходит сейчас с Владимиром Зеленским – это политическая смерть. По его словам, Зеленский, вероятнее всего, выйдет из этого кризиса ослабленным, но президентом. Нардеп объяснил, что будет ходить, дуть щеки, делать вид, что он мощный и несокрушимый. Что за ним – все украинцы.

"Но просто сейчас все всем понятно. Я давно не видел столь счастливых людей в правительственном квартале и Верховной Раде. И это не только оппозиция. Это — и власть. В основном — власть. Все эти люди подумали, что вот наконец. Наконец они получат власть. Наконец-то они станут кем-то, а не... при клоуне. Хочу их огорчить. Психотип нашего президента таков, что он до конца будет считать всех остальных лохами, а себя – большим игроком и бойцом”, — отметил политик.

Однако, по его словам, это уже совершенно безразлично. Гончаренко уверен, что Зеленского как политической фигуры уже практически не существует. Он, по словам политика, еще охраняет место Президента и возможно даже выполняет его функции, но легитимности больше нет.

"Те люди, которые его выбирали (а это — тотальное большинство граждан), — его ненавидят. Презирают. Презирают. И мечтают увидеть в тюрьме. Все эти люди в Одессе, Харькове, Днепре, Киеве, Франковске, Ужгороде, Тернополе, Виннице — по всей Украине — все они ненавидят Зеленского. Тотально. Ненавидят за бедность, за ТЦК, за коррупцию, за кражи, за какую-то шизофрению с "детьми, которые говорят по-русски". Но больше всего – за то, что он сломал все их надежды. Всю их веру в то, что можно изменить все это”, — отметил Гончаренко.

По его словам, не просто сломал – он их предал. Он их всех держал и держит за лохов, за быдло, объяснил политик. За быдло, которому можно бросить одну тысячу гривен – и дальше воровать деньги в сумках. Которому можно записать одно видео – а затем снова делить "бабки" в “Энергоатоме”. Которому можно рассказать, что "я такой же, как и вы", — а затем заселиться в президентский дом в Конча-Заспе.

"Сегодня — день, когда Зеленского как президента больше нет. Владимир Александрович, для вас постоянным дискурсом было слово "лох". "Я не лох", "Нас держат за лохов" и так далее. Пришло время понять, что народ — не лох. Народ не может быть лохом. И вы это почувствуете. Ощутите так, как никто в этой стране не ощущал. Очень больно падать с вершины, на которую вы забрались. Но это падение будет еще больше. Всё только начинается. Это еще не дно”, – отметил политик.

По словам Гончаренко, дальше будет еще, и еще, и еще, и еще. Зеленскому предстоит ответить за все.

"И вы за все ответите. И не надо думать, что можно будет уехать в Италию, Испанию, США или Британию. Нет на планете Земля точки, где можно спрятаться. Не скроетесь. И никуда не уедете. Будете здесь. С нами", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, "Слуги" ожидают перезагрузку высших государственных органов.



