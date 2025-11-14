logo_ukra

Безугла відповіла на чутки про своє таємне весілля з відомим військовим
НОВИНИ

Безугла відповіла на чутки про своє таємне весілля з відомим військовим

У жовтні Маркус повідомив, що одружився.

14 листопада 2025, 20:49
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала чутки про її можливе таємне весілля з відомим військовослужбовцем Валерієм Маркусом.

Безугла відповіла на чутки про своє таємне весілля з відомим військовим

Мар'яна Безугла (фото з відкритих джерел)

Відомо, що, у жовтні Маркус оголосив, що одружився, але не назвав ім’я своєї обраниці. У соцмережах припустили, що нею може бути саме Безугла.

Додаткових розмов додав і той факт, що депутатка у своїх мережах перепостила фото Маркуса з його коханою.

"Він опублікував, почалися жарти, я перепостила, пожартувала, а вони ще більше там...", — пояснила нардепка в інтерв’ю програмі "В ліжку".

На запитання, чи саме вона зображена на тому фото, Безугла відповіла коротко: "Ні". Водночас вона уточнила, що її дії не були якоюсь запланованою "акцією":

"Це був абсолютно спонтанний жарт на жарт, а потім він ще пожартував, і далі пішло".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  народна депутатка Мар’яна Безугла вперше публічно розповіла про свій діагноз — розлад аутичного спектра (РАС). В інтерв’ю проєкту "У ліжку" вона пояснила, як працює її мислення, хоча від деяких запитань утрималася.

 Безугла зазначила, що цей стан не є хворобою, а лише розладом розвитку, який має широкий спектр проявів і впливає на спосіб мислення та автоматичні дії людини. За словами депутатки, багато хто насторожено реагує, коли дізнається про її синдром, тому вона говорить про це обережно. Вона зізналася, що не раз стикалася з упередженням — її називали божевільною. Проте синдром Аспергера, який належить до спектра аутизму, не є психічною хворобою, а розладом діяльності нервової системи.
 Вона пояснила, що люди без синдрому Аспергера діють автоматично, тоді як люди з цим розладом працюють за внутрішніми алгоритмами, немов машини. Це може здаватися неприродним, але РАС — вроджений, тож людина з дитинства вчиться з ним жити.
 



