Безугла відверто розповіла про свій діагноз: як вона з ним живе

Народна депутатка Мар’яна Безугла вперше публічно розповіла про свій діагноз — розлад аутичного спектра (РАС). В інтерв’ю проєкту "У ліжку" вона пояснила, як працює її мислення, хоча від деяких запитань утрималася.

Мар’яна Безугла (фото з відкритих джерел)

Безугла зазначила, що цей стан не є хворобою, а лише розладом розвитку, який має широкий спектр проявів і впливає на спосіб мислення та автоматичні дії людини.

За словами депутатки, багато хто насторожено реагує, коли дізнається про її синдром, тому вона говорить про це обережно. Вона зізналася, що не раз стикалася з упередженням — її називали божевільною. Проте синдром Аспергера, який належить до спектра аутизму, не є психічною хворобою, а розладом діяльності нервової системи.

"Будь-який мій рух, дія: чи то погляд, робота рук, — усе я роблю усвідомлено. Тобто фактично у мене в голові є каталог дій, з яких я щоразу обираю потрібні. Я ніби комп’ютер з алгоритмами", — розповіла Безугла.

Вона пояснила, що люди без синдрому Аспергера діють автоматично, тоді як люди з цим розладом працюють за внутрішніми алгоритмами, немов машини. Це може здаватися неприродним, але РАС — вроджений, тож людина з дитинства вчиться з ним жити.

Нардепка не уточнила, коли саме їй поставили діагноз. Водночас вона сказала: "Мені зараз не 15, тобто сьогодні мій діагноз не назвали б хворобою", — що може свідчити про те, що про синдром вона дізналася ще у підлітковому віці.

"У мене це (поведінка — ред.) набір скриптів. Каталог, з якого я постійно усвідомлено вибираю дії і змінюю їх, змінюю, змінюю і з часом, з досвідом життєвим цей каталог стає все ширше. Я колись казала, що люди при народженні отримують книгу по соціальних навичках і по всій цій взаємодії, а от ми (люди з синдромом — ред.) отримуємо пусту книгу", — пояснила депутатка.

Вона підкреслила, що прояви синдрому Аспергера можуть бути дуже різними — від вираженої патології до майже непомітних. Однією з найскладніших навичок Безугла назвала підтримання зорового контакту.

