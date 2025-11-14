Безуглая ответила на слухи о своей тайной свадьбе с известным военным

Народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала слухи о ее возможной тайной свадьбе с известным военнослужащим Валерием Маркусом.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

Известно, что в октябре Маркус объявил, что женился, но не назвал имя своей избранницы. В соцсетях предположили, что ею может быть именно Безуглая.

Дополнительные разговоры добавил и тот факт, что депутат в своих сетях перепостила фото Маркуса с его любимой.

"Он опубликовал, начались шутки, я перепостила, пошутила, а они еще больше там...", — объяснила нардепка в интервью программе "В постели".

На вопрос, изображена ли она на том фото, Безугла ответила коротко: "Нет". В то же время она уточнила, что ее действия не были какой-либо запланированной "акцией":

"Это была абсолютно спонтанная шутка на шутку, а потом она еще пошутила, и дальше пошло".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народный депутат Марьяна Безуглая впервые публично рассказала о своем диагнозе — расстройстве аутистического спектра (РАС). В интервью проекту "В постели" она объяснила, как работает ее мышление, хотя от некоторых вопросов воздержалась.

Безуглая отметила, что это состояние не является болезнью, а лишь расстройством развития, которое имеет широкий спектр проявлений и влияет на способ мышления и автоматические действия человека. По словам депутата, многие настороженно реагируют, когда узнают о ее синдроме, поэтому она говорит об этом осторожно. Она призналась, что не раз сталкивалась с предрассудками — ее называли сумасшедшей. Однако синдром Аспергера, который относится к спектру аутизма, не является психической болезнью, а расстройством деятельности нервной системы.

Она объяснила, что люди без синдрома Аспергера действуют автоматически, тогда как люди с этим расстройством работают по внутренним алгоритмам, словно машины. Это может казаться неестественным, но РАС — врожденный, поэтому человек с детства учится с ним жить.