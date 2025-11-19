Безуглая шокировала заявлением о мире и истинных намерениях Зеленского

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на днях об активизации некоторых переговорных процессов. Также стало известно о наработке очередного мирного плана, а в Белом Доме ожидают согласования соглашения по завершению войны в Украине до конца ноября. Однако в Раде уверены, что до мира далеко.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая объяснила, о чем свидетельствуют все эти заявления.
По словам Безуглой, параллельно происходят очередные вбросы от американцев с попыткой склонить Украину к капитуляции.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что, по словам Безуглой, часть нардепов из "Слуги Народа", в том числе несколько председателей комитетов, опубликовали заявления за все хорошее против всего плохого, о коалиции и правительстве национальной стойкости без упоминания Ермака. Безуглая убеждена, что это конкретный шаг главы Офиса президента, чтобы запутать следы и удержаться в должности. Он сейчас проводит работу с ВРУ, с кем может.