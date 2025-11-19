Безуглая шокировала заявлением о мире и истинных намерениях Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на днях об активизации некоторых переговорных процессов. Также стало известно о наработке очередного мирного плана, а в Белом Доме ожидают согласования соглашения по завершению войны в Украине до конца ноября. Однако в Раде уверены, что до мира далеко.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая объяснила, о чем свидетельствуют все эти заявления.

"Не хочу разбивать иллюзии некоторых, но никакого мира не будет. Все эти вбросы с украинской стороны и заявления Президента, в частности, связаны с попыткой спасти Ермака и Умерова как "миротворцев". К сожалению, Президент такими заявлениями показывает, что все еще находится в информационной "ванне" ближайшего окружения", — отметила она.

По словам Безуглой, параллельно происходят очередные вбросы от американцев с попыткой склонить Украину к капитуляции.

"И параллельно партнеры давят на нас из-за коррупционных скандалов и некоторых других рычагов, чтобы к капитуляции были готовы. Это уже было. Ничего нового. Но новое в том, что Андрей Борисович пытается сейчас подкормить слухи, чтобы набить себе цену и избежать увольнения", — резюмировала народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что, по словам Безуглой, часть нардепов из "Слуги Народа", в том числе несколько председателей комитетов, опубликовали заявления за все хорошее против всего плохого, о коалиции и правительстве национальной стойкости без упоминания Ермака. Безуглая убеждена, что это конкретный шаг главы Офиса президента, чтобы запутать следы и удержаться в должности. Он сейчас проводит работу с ВРУ, с кем может.