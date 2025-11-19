Безугла попередила про хитрий план Єрмака: розкрила справжні наміри голови Офісу президента

Масштабний корупційний скандал обурив народних депутатів. Парламентарі вимагають негайних рішень і самі готові діяти. Частина фракції “Слуги народу” заявили про необхідність створення нової коаліції та уряду.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала ситуацію. За її словами, частина нардепів зі "Слуги Народу", зокрема кілька голів комітетів, опублікували заяви за все хороше проти всього поганого, про коаліцію та уряд національної стійкості без жодної згадки про Єрмака.

“Це конкретний крок голови Офісу президента, аби заплутати сліди й втриматися на посаді. Він зараз проводить роботу з ВРУ, з ким може. Прошу колег не вестися на цю заяву й розуміти, що відбувається”, — попередила вона нардепів.

Зазначимо: у фракції “Слуга народу” заявили, що у справі Міндіча не може бути “недоторканих” — усіх фігурантів, на їхню думку, потрібно звільнити негайно. Також у партії закликають повністю підтримати роботу НАБУ і САП та передати всі матеріали до суду. Депутати пропонують розпочати переговори з усіма проукраїнськими фракціями щодо створення “коаліції національної стійкості”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що через корупційний скандал у Раді хвиля обурення та критики. І головним винуватцем шаленої корупції в Україні називають президента Володимира Зеленського.

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив: те, що відбувається зараз із Володимиром Зеленським — це політична смерть. За його словами, Зеленський, найімовірніше, вийде з цієї кризи ослабленим, але президентом. Нардеп пояснив, що президент ходитиме, дутиме щоки, робитиме вигляд, що він потужний та незламний, що за ним — усі українці.