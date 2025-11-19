Безуглая предупредила о хитром плане Ермака: раскрыла истинные намерения главы Офиса президента

Масштабный коррупционный скандал возмутил народных депутатов. Парламентарии требуют немедленных решений и сами готовы действовать. Часть фракции "Слуги народа" заявила о необходимости создания новой коалиции и правительства.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая прокомментировала ситуацию. По ее словам, часть нардепов из "Слуги Народа", в том числе несколько глав комитетов, опубликовали заявления за все хорошее против всего плохого, о коалиции и правительстве национальной стойкости без упоминания Ермака.

"Это конкретный шаг главы Офиса президента, чтобы запутать следы и удержаться в должности. Он сейчас проводит работу по ВРУ, с кем может. Прошу коллег не вестись на это заявление и понимать, что происходит", — предупредила она нардепов.

Отметим: во фракции "Слуга народа" заявили, что по делу Миндича не может быть "неприкосновенных" — всех фигурантов, по их мнению, нужно уволить немедленно. Также партии призывают полностью поддержать работу НАБУ и САП и передать все материалы в суд. Депутаты предлагают начать переговоры со всеми проукраинскими фракциями по созданию "коалиции национальной устойчивости".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за коррупционного скандала в Раде волна возмущения и критики. И главным виновником безумной коррупции в Украине называют президента Владимира Зеленского.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил: то, что происходит сейчас с Владимиром Зеленским – это политическая смерть. По его словам, Зеленский, вероятнее всего, выйдет из этого кризиса ослабленным, но президентом. Нардеп объяснил, что президент будет ходить, дуть щеки, делать вид, что он мощный и несгибаемый, что за ним — все украинцы.