logo_ukra

BTC/USD

88038

ETH/USD

2974.11

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2025 Безугла після бійки у Верховній Раді заявила, що вийде на ринг
commentss НОВИНИ Всі новини

Безугла після бійки у Верховній Раді заявила, що вийде на ринг

Нардепка Мар’яна Безугла після сутички в парламенті заявила про намір піти в спортзал і займатися боксом.

21 грудня 2025, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народна депутатка Мар’яна Безугла після бійки в сесійній залі Верховної Ради заявила, що планує серйозно зайнятися спортом і спробувати себе в боксі. Про це 37-річна парламентарка повідомила 20 грудня у своєму Telegram-каналі.

Безугла після бійки у Верховній Раді заявила, що вийде на ринг

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла опублікувала допис у соцмережі з планами зайнятися спортом, зокрема записатися у спортзал та почати боксувати.

"Вирішила записатися у спортзал і спробувати бокс", — написала Безугла, не уточнюючи, чи йдеться про професійні заняття або аматорський рівень. 

Коментар депутатки з’явився через кілька днів після конфлікту з народним депутатом від фракції "Батьківщина" Сергієм Тарутою. Між депутатами сталася бійка біля трибуни Верховної Ради під час блокування її роботи. На відео видно, що під час конфлікту опозиційний нардеп зірвав плакати народної обраниці, де були заклики: "Сирський на звільнення", "Брехня на фронті вбиває!!!" та "Військова реформа".

Інцидент став продовженням політичного протесту, який Безугла оголосила 9 грудня. Вона заявила про відновлення свого "політичного страйку" та пообіцяла блокувати роботу парламенту до звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Безугла наполягає, що її дії спрямовані на привернення уваги до проблем військового управління в умовах повномасштабної війни. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в той же день після бійки з Тарутою Безугла жорстко вилаяла іншого народного депутата Миколу Тищенка.

Також "Коментарі" писали, що Безугла несподівано відреагувала на заяви українського співака Тараса Тополю. Народна депутатка запитала, "чи сохнеш по мені?".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/marybezuhla/5643
Теги:

Новини

Всі новини