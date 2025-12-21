Безугла після бійки у Верховній Раді заявила, що вийде на ринг

Народна депутатка Мар’яна Безугла після бійки в сесійній залі Верховної Ради заявила, що планує серйозно зайнятися спортом і спробувати себе в боксі. Про це 37-річна парламентарка повідомила 20 грудня у своєму Telegram-каналі.

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла опублікувала допис у соцмережі з планами зайнятися спортом, зокрема записатися у спортзал та почати боксувати.

"Вирішила записатися у спортзал і спробувати бокс", — написала Безугла, не уточнюючи, чи йдеться про професійні заняття або аматорський рівень.

Коментар депутатки з’явився через кілька днів після конфлікту з народним депутатом від фракції "Батьківщина" Сергієм Тарутою. Між депутатами сталася бійка біля трибуни Верховної Ради під час блокування її роботи. На відео видно, що під час конфлікту опозиційний нардеп зірвав плакати народної обраниці, де були заклики: "Сирський на звільнення", "Брехня на фронті вбиває!!!" та "Військова реформа".

Інцидент став продовженням політичного протесту, який Безугла оголосила 9 грудня. Вона заявила про відновлення свого "політичного страйку" та пообіцяла блокувати роботу парламенту до звільнення головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Безугла наполягає, що її дії спрямовані на привернення уваги до проблем військового управління в умовах повномасштабної війни.

