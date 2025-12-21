logo

Безуглая после драки в Верховной Раде заявила, что выйдет на ринг
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая после драки в Верховной Раде заявила, что выйдет на ринг

Нардепка Марьяна Безуглая после стычки в парламенте заявила о намерении пойти в спортзал и заниматься боксом.

21 декабря 2025, 11:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая после драки в сессионном зале Верховной Рады заявила, что планирует серьезно заняться спортом и попробовать себя в боксе. Об этом 37-летняя парламентарша сообщила 20 декабря в своем Telegram-канале.

Безуглая после драки в Верховной Раде заявила, что выйдет на ринг

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая опубликовала сообщение в соцсети с планами заняться спортом, в частности, записаться в спортзал и начать боксировать.

"Решила записаться в спортзал и попробовать бокс", — написала Безуглая, не уточняя, идет ли речь о профессиональных занятиях или любительском уровне.

Комментарий депутата появился через несколько дней после конфликта с народным депутатом от фракции "Батькивщина" Сергеем Тарутой. Между депутатами произошла потасовка у трибуны Верховной Рады во время блокирования ее работы. На видео видно, что во время конфликта оппозиционный нардеп сорвал плакаты народной избранницы, где были призывы: "Сырский на увольнение", "Ложь на фронте убивает!!!" и "Военная реформа".

Инцидент стал продолжением политического протеста, Безуглой с 9 декабря. Она заявила о возобновлении своей "политической забастовки" и пообещала блокировать работу парламента до увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Безуглая настаивает, что ее действия направлены на привлечение внимания к проблемам военного управления в условиях полномасштабной войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в тот же день после драки с Тарутой Безуглая жестко обругала другого народного депутата Николая Тищенко.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая неожиданно отреагировала на заявления украинского певца Тараса Тополя. Народная депутат спросила, "сохнешь ли по мне?".



Источник: https://t.me/marybezuhla/5643
