Безуглая после драки в Верховной Раде заявила, что выйдет на ринг

Народная депутат Марьяна Безуглая после драки в сессионном зале Верховной Рады заявила, что планирует серьезно заняться спортом и попробовать себя в боксе. Об этом 37-летняя парламентарша сообщила 20 декабря в своем Telegram-канале.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая опубликовала сообщение в соцсети с планами заняться спортом, в частности, записаться в спортзал и начать боксировать.

"Решила записаться в спортзал и попробовать бокс", — написала Безуглая, не уточняя, идет ли речь о профессиональных занятиях или любительском уровне.

Комментарий депутата появился через несколько дней после конфликта с народным депутатом от фракции "Батькивщина" Сергеем Тарутой. Между депутатами произошла потасовка у трибуны Верховной Рады во время блокирования ее работы. На видео видно, что во время конфликта оппозиционный нардеп сорвал плакаты народной избранницы, где были призывы: "Сырский на увольнение", "Ложь на фронте убивает!!!" и "Военная реформа".

Инцидент стал продолжением политического протеста, Безуглой с 9 декабря. Она заявила о возобновлении своей "политической забастовки" и пообещала блокировать работу парламента до увольнения главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Безуглая настаивает, что ее действия направлены на привлечение внимания к проблемам военного управления в условиях полномасштабной войны.

