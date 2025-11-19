Арахамия объяснил, что происходит во фракции "Слуга народа"

В среду, 19 ноября, часть депутатов фракции "Слуга народа" заявили о призыве создать "коалицию национальной стойкости" с проукраинскими силами в парламенте и "правительство национальной стойкости". Народный депутат Никита Потураев сообщил, что по меньшей мере 10 депутатов фракции ее подписали, впрочем, она открыта к присоединению.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пояснил, что происходит во фракции. Он напомнил, что Верховная Рада уволила скомпрометированных членов правительства.

"Благодарю всех фракций и групп за то, что нашли понимание в вопросе разблокирования работы парламента и принятия решений, которые должны были быть приняты еще вчера. Мы поддерживаем эффективные действия НАБУ, САП, всей антикоррупционной инфраструктуры по борьбе с коррупцией. В этом наша позиция неизменна — виновные должны нести наказание независимо.

При этом Арахамия заявил, что касается политических оценок, то их сегодня прозвучало предостаточно.

"Есть отдельные представители нашей фракции, которые тоже озвучили свои мнения по поводу ситуации в парламенте. Это заявление отдельных народных депутатов, они имеют на это право. Однако замечу, что не следует воспринимать ее как позицию всей фракции. Поскольку ни фракция, ни партия с подобными заявлениями не получалась", — подчеркнул глава фракции.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая предупредила своих коллег. По ее словам, часть нардепов из "Слуги Народа", в том числе несколько глав комитетов, опубликовали заявления за все хорошее против всего плохого, о коалиции и правительстве национальной стойкости без упоминания Ермака.



