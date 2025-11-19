Арахамия объяснил, что происходит во фракции "Слуга народа"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В среду, 19 ноября, часть депутатов фракции "Слуга народа" заявили о призыве создать "коалицию национальной стойкости" с проукраинскими силами в парламенте и "правительство национальной стойкости". Народный депутат Никита Потураев сообщил, что по меньшей мере 10 депутатов фракции ее подписали, впрочем, она открыта к присоединению.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия пояснил, что происходит во фракции. Он напомнил, что Верховная Рада уволила скомпрометированных членов правительства.
При этом Арахамия заявил, что касается политических оценок, то их сегодня прозвучало предостаточно.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что народная депутат Марьяна Безуглая предупредила своих коллег. По ее словам, часть нардепов из "Слуги Народа", в том числе несколько глав комитетов, опубликовали заявления за все хорошее против всего плохого, о коалиции и правительстве национальной стойкости без упоминания Ермака.