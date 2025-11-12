Безугла шокувала викриттям: хто насправді “узурпував розум Зеленського”

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народна депутатка України Мар'яна Безугла повідомила, що за її інформацією, Андрій Борисович Єрмак має домовленості з деякими групами впливу “розслідувачів” та тими, хто атакує Президента, і використовує їх для власного посилення. За її словами, Андрій Єрмак давно хоче позбутися Кирила Буданова та Михайла Федорова як основних конкурентів у боротьбі за владу та вплив на Президента.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка переконана, що Єрмак намагається відсторонити інших від Зеленського, щоб одноосібно впливати на керівника держави.
Народна депутатка покладає вину і на опозицію, зазначає, що потрібно щодня давати конструктивну критику і пропонувати альтернативні рішення. А цього, за її словами, практично немає.
Безугла вважає, що необхідно зробити наступні кроки:
перезапуск ОП з новим керівником і структурою війни,
посилення ролі Кабміну,
створення нової коаліції в парламенті з перезапуском ряду ключових комітетів,
звільнення Сирського і реальна реформа війська.
Народна депутатка наголосила, що це мінімум, який “може врятувати країну від перебування у хоспісі, що спричинене зовнішніми та внутрішніми факторами”. Вона наголосила, що ніхто не врятує державу, окрім нас самих. Переконана, що ми не потрібні суб’єктними ні Росії, ні Європі, ні США, ні світу.
