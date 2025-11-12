Безугла шокувала викриттям: хто насправді “узурпував розум Зеленського”

Народна депутатка України Мар'яна Безугла повідомила, що за її інформацією, Андрій Борисович Єрмак має домовленості з деякими групами впливу “розслідувачів” та тими, хто атакує Президента, і використовує їх для власного посилення. За її словами, Андрій Єрмак давно хоче позбутися Кирила Буданова та Михайла Федорова як основних конкурентів у боротьбі за владу та вплив на Президента.

“Саме він же парадоксально, цілеспрямовано підштовхнув Зеленського до закону щодо незалежності НАБУ, а потім тихо пішов зі сцени”, — пояснила Безугла.

Народна депутатка переконана, що Єрмак намагається відсторонити інших від Зеленського, щоб одноосібно впливати на керівника держави.

“Також треба розуміти, що тут замішані ще й американці, і це тиск на Зеленського, щоб він був м’якшим перед росіянами. І що Міндіч таки робив одні з найкращих дронів. Так, ситуація небезпечна. Але і корупції не має бути!... Думаю, має зараз прийти момент істини, і голова держави розплющити очі. ОП нереформований, розум Зеленського майже узурпований однією людиною, Сирський творить жах у ЗСУ, а Парламент і Кабмін зведені до офісів реєстрації рішень. Американці намагаються нас ошукати та послабити, Росія знищує, а Європа вичікує”, — пояснила Безугла.

Народна депутатка покладає вину і на опозицію, зазначає, що потрібно щодня давати конструктивну критику і пропонувати альтернативні рішення. А цього, за її словами, практично немає.

Безугла вважає, що необхідно зробити наступні кроки:

перезапуск ОП з новим керівником і структурою війни,

посилення ролі Кабміну,

створення нової коаліції в парламенті з перезапуском ряду ключових комітетів,

звільнення Сирського і реальна реформа війська.

Народна депутатка наголосила, що це мінімум, який “може врятувати країну від перебування у хоспісі, що спричинене зовнішніми та внутрішніми факторами”. Вона наголосила, що ніхто не врятує державу, окрім нас самих. Переконана, що ми не потрібні суб’єктними ні Росії, ні Європі, ні США, ні світу.

“Володимире Олександровичу, я закликаю і прошу Вас звернути увагу на те, що робить за Вашою спиною Єрмак, звільнити його, залишити Буданова, нарешті позбутися Сирського і сприяти "встрясці" у Парламенті та Уряді. Давайте зробимо ще один ривок і відкриємо доступ свіжому повітрю”, — звернулася Безугла до Зеленського.

