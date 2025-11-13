Безуглая откровенно рассказала о своем диагнозе: как она с ним живет

Народная депутат Марьяна Безугла впервые публично рассказала о своем диагнозе — расстройстве аутического спектра (РАС). В интервью проекту "В постели" она объяснила, как работает ее мышление, хотя от некоторых вопросов воздержалась.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

Безуглая отметила, что это состояние не является болезнью, а лишь расстройством развития, которое имеет широкий спектр проявлений и влияет на образ мышления и автоматические действия человека.

По словам депутата, многие настороженно реагируют, когда узнают о ее синдроме, поэтому они говорят об этом осторожно. Она призналась, что не раз сталкивалась с предубеждением – ее называли безумной. Однако синдром Аспергера, относящийся к спектру аутизма, не является психической болезнью, а расстройством деятельности нервной системы.

"Любое мое движение, действие: то ли взгляд, работа рук, — все я делаю осознанно. То есть фактически у меня в голове есть каталог действий, из которых я каждый раз выбираю нужные. Я будто компьютер с алгоритмами", — рассказала Безугла.

Она объяснила, что люди без синдрома Аспергера действуют автоматически, тогда как люди с этим расстройством работают по внутренним алгоритмам, как машины. Это может казаться неестественным, но РАС врожденный, поэтому человек с детства учится с ним жить.

Нардепка не уточнила, когда ей поставили диагноз. В то же время она сказала: "Мне сейчас не 15, то есть сегодня мой диагноз не назвали бы болезнью", что может свидетельствовать о том, что о синдроме она узнала еще в подростковом возрасте.

"У меня это (поведение — ред.) набор скриптов. Каталог, из которого я постоянно осознанно выбираю действия и изменяю их, изменяю, изменяю и со временем, с опытом жизненным этот каталог становится все шире. книгу", — объяснила депутат.

Она подчеркнула, что проявления синдрома Аспергера могут быть очень разными – от выраженной патологии до почти незаметных. Одним из самых сложных навыков Безугла назвала поддержание зрительного контакта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что народная депутат Украины Марьяна Безугла сообщила, что по ее информации, Андрей Борисович Ермак имеет договоренности с некоторыми группами влияния "расследователей" и теми, кто атакует Президента, и использует их для собственного усиления. По ее словам, Андрей Ермак давно хочет избавиться от Кирилла Буданова и Михаила Федорова как основных конкурентов в борьбе за власть и влияние на Президента.

"Именно он же парадоксально, целенаправленно подтолкнул Зеленского к закону о независимости НАБУ, а затем тихо ушел со сцены", — объяснила Безугла.



Народная депутат убеждена, что Ермак пытается отстранить других от Зеленского, чтобы единолично влиять на главу государства.