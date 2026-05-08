150 мільярдів гривень на рік на двох не ділиться - в Україні вирує війна за гральний ринок між нардепом та міністром

Як повідомляли "Коментарі" , держчиновники оцінюють обсяг грального ринку України приблизно в 150 мільярдів гривень, від яких бюджет отримав у 2025 році 17 мільярдів. Чому не отримав більше – питання риторичне, адже онлайн-казино звітують про свою збитковість, а заробітки ТОП-10 учасників ринку згідно з офіційними даними впали на 20%.

Однак насправді все це є частиною чергової війни за гральний бізнес, яка цього разу, по суті, спалахнула не між власниками гральних закладів, а між двома держслужбовцями, один із яких є не мало не мало, міністром оборони України. Хоча перші громові гуркіт майбутніх бойових дій пролунали восени 2025-го, "офіційне оголошення війни" сталося у лютому, а весна стала періодом ескалації.

Однак про все по порядку – хто чому і як воює за гральний ринок України, розбиралися "Коментарі".

"Іду на ви" від нардепа

2 лютого заступник міністра цифрової трансформації з питань цифрової економіки Наталія Денікєєва "похвалилася" перед профільним комітетом ВР досягненнями відомства на ниві управління азартними іграми, особливо наголосивши на запуску державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) та детінізації ринку лотерей.

Вже наступного дня, 3 лютого, голова іншого комітету ВР – з питань фінансів, податкової та митної політик Данило Гетьманцев жорстко відреагував на ці заяви Мінцифри. Посилаючись на доповідь Рахункової палати про зрив запровадження державної системи онлайн-моніторингу грального бізнесу, він назвав запуск ДСОМ профанацією, яка коштувала держави 26 млн. грн., і не дала жодного контролю. Датою її повноцінного старту політик назвав 2027-й рік, пославшись на заяву керівника Держагентства з регулювання грального бізнесу "ПлейСіті" Геннадія Новікова.

Більше того, він прямо назвав особу, винну в цьому — міністра оборони України Михайла Федорова, який до січня 2026 року очолював Мінцифри.

"Про винного у зриві. Кожна проблема має мати прізвище. І тут – це М. Федоров та її команда. Про це виразно свідчать документи. Слухайте запис засідання", — прямо написав Данило Гетьманцев.

Не можна сказати, щоб подібний пасаж для Данила Гетьманцева був першим – у вересні 2025 року він поставив під сумнів заяви тоді ще голови Мінцифри Михайла Федорова про запуск ДСОМ у 2025-му році, а не восени 2026-го як обіцяв "ПлейСіті". Нардеп досить незвично грубо для себе заявив, що хтось із них бреше. У листопаді розкритикував рішення Федорова про конкурс для лотерейних операторів, який у 2023-му році сам хотів регулювати за допомогою законопроекту авторства самого себе. "Коментарі" тоді докладно писали про те , чому цей документ не можна було приймати та його зняли з розгляду. Причому у нардепа на ринку лотерей був свій інтерес – міноритарна частка в 0,0198% у компанії "М.С.Л.", якої він нібито вже позбувся.

Але все ж таки таке пряме звинувачення члена президентської команди, ще й глави критичного зараз оборонного відомства, з боку його колеги, було дуже гучним. Фактично це звучало як оголошення війни, до чого нардепу було не звикати. Приміром, та ж вереснева заява за часом співпала зі скандалом навколо французької квартири матері нардепа, в якому також розбиралися "Коментарі".

Після свого "іду на ви" 3 лютого Данило Гетьманцев регулярно почав проходити по фігурі Михайла Федорова:

- звинувачення у втратах для бюджету 1 млрд грн. через профанацію введення в роботу ДСОМ, що за законом означає зниження у 3 рази ліцензійних платежів та 20 млрд грн. на рік через її відсутність;

- заяви про його президентські амбіції та звинувачення у розкручуванні піар-війни проти нього разом із фамільярним зверненням "Миша Федоров".

Словом, градус напруги з боку народного депутата зростав, при тому, що сам міністр зберігав наполегливу мовчанку.

Топ-10 грального ринку України – зміни на полі та падіння доходів на 20%

Заяви Данила Гетьманцева про збитки для держбюджету в 20 мільярдів гривень щороку, здавалося б, мали підказати, за що йде "гральна війна". Однак було б наївним вважати, що ці мільярди заробляють якісь нелегальні онлайн-казино та салони гральних автоматів.

Як свідчить практика правоохоронних органів, якщо не всі, то багато легальних онлайн-казино створюють схожі на офіційні сайти, так звані "дзеркала", зі схожими веб-адресами, оформленням та іншим. В результаті замість одного вказаного в ліцензії сайту гравці заходять на десятки таких сайтів і роблять ставки, які ніяк не враховуються у легальній звітності ринку. Усього в Україні таких сайтів налічуються десятки тисяч , а отримані через них кошти за допомогою схем "міскодингу" та спільників у банках відмиваються. Лише через одну банківську установу можуть проходити мільярди гривень .

У зв'язку з цим контроль над власне легальними гравцями ринку так само важливий, як і боротьба з "чорними" операторами. А ось справи у ТОП-гравців грального ринку країни, судячи з даних порталу OpenDataBot , не найкраще. Так, у 2025 році на частку найбільших компаній ринку припав зареєстрований дохід у 43,4 млрд грн., тоді як роком раніше це були 55,6 млрд грн. Тобто офіційно виторг упав на 20%.

При цьому набагато цікавішим є той факт, що фактично щороку лідер на ринку не просто змінюється, часто він просто йде з бізнесу, а список ТОП-10 учасників радикально видозмінюється.

Так, за підсумками роботи в 2024 році бренд Favbet зміг зайняти 1-е місце в ТОПі ігрового бізнесу в Україні — на компанію припали 21,3 млрд грн. (38,4%) із загального обсягу першої десятки у 55,6 млрд грн. Цьому сприяли проблеми у ТМ Cosmolot та анулювання ліцензії у PariMatch. Проте вже за підсумками 2025 року Favbet не просто втратив лідерство. Опорна структура – ТОВ "Букмекерська контора "Фавбет", на яку і було оформлено ліцензію, з 2 квітня 2026 року перебуває на стадії ліквідації. При цьому з кінця 2025 року компанія потрапила під перевірки та штрафи від "ПлейСіті", результатом яких стали санкції на суму понад 9 млн грн., а 22 квітня був "контрольний постріл" — ТОВ "Фавбет гейм слотс" втратив ліцензію на зал гральних автоматів, натомість "придбав" 3 млн грн. Втім, ця компанія також перебуває на стадії ліквідації.

У той же час на 1-е місце за підсумками 2025 року вийшло ТОВ "Слотс ю ей", на частку якого припала виручка в 15,74 млрд грн. або 36,3% від виторгу ТОП-10 гравців ринку. Правда ця виручка стосується двох онлайн казино, які працюють за ліцензією ТОВ "Слотс ю ей" — ТМ 777 та Slotoking.

Другі та треті місця зайняли бренди SlotsCity (виручка 9,35 млрд. грн.) та Super Gra (4,31 млрд. грн.) відповідно. І саме ці зміни чудово говорять про те, як в Україні змінюються лідери грального ринку.

Мета, стратегія та тактика гральних воєн українською

Будь-яка війна, і "гральна" не виняток, передбачає постановку та виконання мети, що досягається через стратегію та тактик:

мета – вплив у гральній сфері та гроші від цього;

стратегія – виведення у лідери ринку "дружньої" компанії;

тактика – інформаційний, силовий та адміністративний тиск через правоохоронні структури та органи державної влади.

Такий, на перший погляд, нехитрий "рецепт" є в реаліях українського ринку гемблінгу досить ефективним, підтвердженням чого є щорічна зміна лідерів. І найяскравішим прикладом є виведення з ринку одного із найстаріших гравців – ТОВ "Паріматч" під брендом Parimatch.

Історія компанії розпочалася у вересні 1995 року, за словами її засновника Едуарда Швіндлермана з підвалу біля стадіону "Динамо". До 1998-го компанія вийшла на російський ринок, 2009-го пішла до Білорусі, працювала в СНД. Оскільки азартний бізнес в Україні був легалізований у 2020-му році, компанія 11 років працювала навмання, про що говорять кримінальні справи. Наприклад, одне з них приписувало компанії оборот у 20 млн. грн. на день, і легалізацію 350 млн дол., і це лише один із прикладів скандалів та претензій до компанії .

Проте до 2022 року Parimatch міг мати "авторитетний дах" в особі голови фракції "Слуги народу" у ВР Давида Арахамії, про що повідомляли "Коментарі" .

Ситуацію змінило повномасштабне російське вторгнення в 2022-му році, адже за підрахунками російських журналістів, у них "Париматч" у 2019-2020 роках збирав на ставках 7,6 млрд і 15,4 млрд російських рублів відповідно, у вигляді чистого прибутку отримуючи понад 400 млн руб. А це ТОП-10 російських букмекерських компаній. Результати не забарилися – у березні 2023-го РНБО наклала на компанію санкції терміном на 50 років. У компанії то погоджувалися з рішенням Ради національної безпеки, то подавали позов до Верховного суду, то намагалися продовжити діяльність через букмекера BuddyBet .

Але в результаті компанія пішла з азартного ринку України, хоч і заробляла на ньому у 2020-2023 роках від 1,2 до 2,3 млрд грн. щороку. Такому результату не в останню чергу послужили дії гравця №2 — Фавбет. Як би там не було, саме завдяки виходу з ринку Parimatch лідером грального ринку став Favbet бізнесмена Андрія Матюхи, який розпочав роботу у 1999-му році.

Результатом лідерства за підсумками 2024 року стало те, що вже на початку 2025 року Favbet потрапив під пильну увагу спільноти B lackboxosint. У своїй публікації останнє нагадало про те, що ліцензію на букмекерську діяльність компанія отримала лише у грудні 2022 року, реєструвала одні збитки, могла вести діяльність у РФ, де нібито мала зареєстровану торгову марку до 30 грудня 2024 року, а сам Андрій Матюха нібито має паспорт російського громадянина. Втім, останнє не було чимось новим, і повідомлення про нібито російський паспорт Андрія Матюха з'являються у публічному просторі щонайменше з 2023 року зі звинуваченнями бізнесмена у тому, що він може за гроші домовлятися про "зняття" таких матеріалів. Втім, справжні проблеми для Favbet настали після ліквідації КРАЇЛ та появи замість нього "ПлейСіті", що стало зрозуміло наприкінці 2025-го на початку 2026-го років – внаслідок кількох перевірок ТОВ "Букмекерська контора "Фавбет" було нараховано понад 9 млн грн. штрафів. Але значно зрозумілішим стало рішення про ліквідацію ТОВ, прийняте 2 квітня 2026 року.

Здавалося б, навіщо ліквідувати компанію, яка у 2024 році отримала виручку в 21,2 млрд грн. (звітності за 2025-й поки що немає)?! Насправді ж відповідь проста – саме 20 квітня 2026 року закінчується видана КРАЇЛ ліцензія на роботу онлайн-казино, і, зважаючи на все, у Favbet зрозуміли, що "ПлейСіті" її продовжувати не має наміру, а значить і сенсу в існуванні компанії без ліцензії на азартні ігри, немає.

Найостаннішим прикладом "гральної війни" та черговою його втратою можна назвати лідера грального ринку України у 2023-му році (27,15 млрд грн. виручки) та власника грального бренд Cosmolot – ТОВ "Спейсікс". Своїм рішенням від 22 квітня 2026 року "ПлейСіті" анулювало ліцензію Cosmolot, а на ТОВ "Спейсікс" наклало 12,9 млн грн. штрафних санкцій .

Треба сказати, що ТОВ "Спейсікс" (вид діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 58 млн 825 тис. грн) та Cosmolot мають давню історію конфлікту з владою та досвід гральної війни українською. Ставши 2023-го року лідером ринку, власник "Спейсікса" громадянин Німеччини Нойманн-Дамерау Арнульф Еккехард зіткнувся 2024-го з тиском влади та вимогами переписати на потрібну людину 50% компанії. Так принаймні він заявив у квітні того ж року. Однак на угоду не пішов і у жовтні 51% акцій компанії було продано ТОВ "Невада геймінг холдинг", зареєстрованому в американському штаті Невада, центрі азартного бізнесу США. Але оскільки на сайті "Невада геймінг холдинг" на посаді президента та гендиректора компанії значиться сам Нойманн-Дамерау Арнульф Еккехард, то він і є власником 100% акцій "Спейсіксу" та ТМ Cosmolot. Тобто позбавлення ліцензії казино можна вважати дещо запізнілою "помстою" за одкровення бізнесмена.

Гетьманців, ОДП України та СБУ vs Михайла Федорова, МО та "ПлейСіті" — війна коаліцій

Тактичні ходи, що застосовуються в ході "гральної" війни, дозволяють не тільки зрозуміти, яким чином йдуть бойові дії, а й хто за ними стоїть, адже за публічним конфліктом нардепа Данила Гетьманцева та міністра оборони Михайла Федорова можна розглянути цілі коаліції.

І найбільш наочно вони виявляються з прикладу "кейсу Favbet". Явним недоброзичливцем казино виявився саме нардеп Данило Гетьманцев, який давно і активно критикує власника бренду Андрія Матюху, напираючи на нібито наявні факти ухилення від податків та наявності паспорта РФ. Так, лише за листопад 2025 року на своєму Телеграм-каналі Данило Гетьманцев написав про бізнесмена 11 разів, а у жовтні 13 разів. Щоправда, з грудня власник "Фавбету" удостоївся згадок від політика лише двічі – у січні та квітні.

Так, із 5 січня 2026 року Службу безпеки України очолив генерал-майор Євген Хмара, змінивши Василя Малюка. Здавалося б, у чому тут зв'язок? Але за деякими даними однією зі структур, яка допомагала Андрію Матюху та Favbet триматися в лідерах ринку, могла бути саме СБУ, до чиєї прямої компетенції належить перевірка фактів громадянства РФ у бізнесмена, що можна було як підтвердити, так і спростувати.

Згадка ж бізнесмена у квітні важлива тим, що Данило Гетьманцев, коментуючи повідомлення генпрокурора України Руслана Кравченка про розкриття мережі гральних казино з оборотом у 5 млрд грн. заявив про злочинну діяльність Михайла Федорова.

" Єдине, що обійшли в прес-релізі, це те, що здійснювати злочинну діяльність шахраям активно допомагала команда реформаторів Федорова на чолі з "трьома з кіоску": самим кандидатом у президенти, який випадково виконує обов'язки, вибач Господи, міністра Борняковим та їх молодшим партнером у бізнесі. Так само, як і щодо інших злочинних угруповань у грі, включаючи Матюху, які продовжують приймати нелегальні ставки під пильним ігноруванням ПлейСіті", - написав нардеп.

Та й факт того, що Офіс генпрокурора відкрив справу через порушення щодо впровадження Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор саме у квітні, багато про що говорить.

Але ж вище стверджувалося, що проблеми у Favbet були і з " ПлейСіті ", які підконтрольні, на думку нардепа, Михайлу Федорову, і саме очевидність небажання продовження ліцензії у квітні 2026 року і спонукала компанію розпочати звільнення з ринку? Ймовірно, це пояснюється або сваркою Андрія Матюхи з "покровителями", або його "токсичністю", особливо на тлі неминучої зміни керівництва СБУ, про що "Коментарі" писали ще на початку грудня . Та й після відходу Favbet, контроль над ринком продовжуватиме залишатися у коаліції Міноборони (завдяки механізму заборони ігор для військових) та "ПлейСіті" на чолі з Михайлом Федоровим, який керує відомством, а на чолі іншого стоять його вчорашні підлеглі.

Війна триває: на черзі SlotsCity та Vbet

Зрозуміло, війна на гральному ринку продовжиться і навіть можна приблизно підказати, хто може стати наступним під ударом. Власне про це заявив сам Данило Гетьманцев. Ще в жовтні 2025 року він зазначив, що "розслідування проводяться і щодо компаній СПЕЙСІКС, ВБЕТ УКРАЇНА, ГЕЙМДЕЙВ за ознаками злочинів — ухилення від сплати податків, зборів, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом".

Судячи з того, що 22 квітня "Спейсікс" втратив ліцензію, нардеп все ж таки знав, про що говорив восени, і в такому разі ТОВ "Геймдейв" та ТОВ "Вбет Україна" є чого побоюватися. Власне, обидві компанії входять до ТОП-5 гравців ринку гемблінгу, займаючи на ньому 2 та 4 місця відповідно.

ТОВ "Геймдейв" (вид діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 30 млн грн.), ТМ SLOTS CITY врятував 9,35 млрд грн., але його позиції за українськими мірками дуже вразливі. Так, хоча з жовтня 2024 року його власником є мешканець Одеси Павло Чиклікчі, син агробізнесмена та екс-депутата Одеської обласної ради Георгія Чиклікчі, за компанією стелиться шлейф одного з її колишніх власників .

Йдеться про Якова Фінкельштейна, який до того, як змінив прізвище і прийняв громадянство Ізраїлю, був Яковом Грибовим, співвласником горілчаної компанії Nemiroff, жив у Москві і навіть примудрився потрапити в сюжет російських ЗМІ через конфлікт із сусідом, бізнесменом Борисом Фейгіним.

Формально, Яків Фінкельштейн більше не володіє ТОВ "Геймдейв" займається розмінуванням, про що "Коментарі" повідомляли раніше , але у боротьбі проти компанії це також може спливти.

З ТОВ "Вбет Україна" (вид діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 35 млн. грн.) ТМ VBET ситуація схожа, а дещо ще й гірша. Її співвласниками або навіть реальними власниками можуть бути:

1) бізнесмен , громадянин Білорусі Артур Гранц, який працює також на ринку цигарок;

2) вірменські бізнесмени брати Віген та Ваген Бадаляни, чиє ПЗ BetConstruct використовувалося при розробці платформи для онлайн-казино Vbet і використовується також у РФ.

Хоча офіційно ТОВ "Вбет Україна" належить кіпрському "УЦР Холдинг лтд" громадянина Вірменії Рудольфа Погосяна, обидва ці зв'язки можуть бути використані у гральній війні. Нарешті, фірма фігурує у кримінальному провадженні № 72024001500000001 про ухилення від податків з 2021 по 2024 роки і в неї вже блокувалися рахунки гравців .

Цікаво, що чи не оголошуючи війну "ВБЕТ УКРАЇНА" та "ГЕЙМДЕЙВ", Данило Гетьманцев жодного слова не згадав про лідера ринку – ТОВ "Слотс ю ей" (вид діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 31 млн грн.), що працює під брендами. На компанію припало 15,74 млрд грн. доходу у 2025-му році.

"Коментарі" докладно писали про власника Павла Журила . Тут і спроба отримати від держави 1 млн. 659 тис. грн. ПДВ під час перебування його директором "Опціон тайму", та присутність самої компанії у кримінальному провадженні №72022000400000003 від 19 вересня 2022 року про роботу через сайти-"дзеркала", та можлива робота в РФ. Словом, усе те, на що можуть заплющувати очі роками, але що у разі "гральної війни" може стати "козирем у рукаві".

На перший погляд, поки "Слотс ю ей" з його 777 і Slotoking нічого не загрожує, принаймні Данило Гетьманцев не загрожує їм якимись автомобілями на відміну від "ВБЕТ УКРАЇНА" та "ГЕЙМДЕЙВ". Але "ПлейСіті" може змусити Павла Журило понервувати. Так, 23 грудня компанія була оштрафована на 400 тисяч гривень, а у березні сума штрафу зросла чи не в 11 разів – до 4,3 млн грн. Зрештою, проти компанії каже традиція українського гемблінгу – щороку у галузі новий лідер.

На роль останнього можуть претендувати ТОВ "Нейтів АППС" (онлайн-казино Super Gra , виручка 4,3 млрд грн) або ТОВ "Лимон" (онлайн-казино ChampionCasino, виручка 2,4 млрд грн).

Як повідомляли у своєму розслідуванні "Коментарі" , ТОВ "Нейтів АППС" (вид діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 49,044 млн грн.), належало уродженцю Грузії Іраклі Чубіні, що живе у Великій Британії, а її директором був Варужан Шалджян, який працював у компанії. Але після того, як про його роботу стало відомо, замість Шалджяна директором було призначено іншу людину, а 2025-го змінився і власник компанії — тепер ним став громадянин Грузії Бета Пааташвілі.

До речі, дуже важливою конкурентною перевагою ТОВ "Нейтів АППС" у гральній війні є відсутність у компанії будь-яких кримінальних справ.

Така ж перевага має і ТОВ "Лимон" (вид діяльності – організація азартних ігор, статутний фонд – 30 млн грн., онлайн-казино ChampionCasino) з виручкою в 2,41 млрд грн. Щоправда, все може зіпсувати репутація її можливого тіньового власника.

"Коментарі" свого часу активно зупинялися на особистості екс-депутата Луцької міськради Андрія Покровського, який заслужив у своєму місті славу "короля азарту". Свою діяльність бізнесмен швидше за все вів через низку компаній, власником яких часто виступав мешканець міста Руслан Дроздов. Йому належать 14% "Лимона". 86%, що залишилися, в 2024-му році контролювало ТОВ "Асет груп" з 6 засновниками. Станом на 2026 рік тепер це кіпрське "Злагода холдингс лтд", чия назва видає, що її власників слід шукати в Україні.

Хто виграє від чергової щорічної "війни за азарт" в Україні – міністра оборони чи нардепа, покаже час, але ясно, що самої боротьби не уникнути. І той самий Данило Гетьманцев активно шукає союзників, намагаючись залучити для цього Верховну Раду .