150 миллиардов гривен в год на двоих не делится - в Украине бушует война за игорный рынок между нардепом и министром

Как сообщали "Комментарии", госчиновники оценивают объем игорного рынка Украины примерно в 150 миллиардов гривен, от которых бюджет получил в 2025-м году 17 миллиардов. Почему не получил больше – вопрос риторический, ведь онлайн-казино отчитываются о своей убыточности, а заработки ТОП-10 участников рынка согласно официальным данным упали на 20%.

Однако на деле все это является частью очередной войны за игорный бизнес, на этот раз по сути вспыхнувшей не между владельцами игорных заведений, а между двумя госслужащими, один из которых является ни много ни мало, министром обороны Украины. Хотя первые громовые раскаты будущих боевых действий раздались осенью 2025-го, "официальное объявление войны" случилось в феврале, а весна стала периодом эскалации.

Однако обо всем по порядку – кто, почему и как воюет за игорный рынок Украины, разбирались "Комментарии".

"Иду на вы" от нардепа

2 февраля заместитель министра цифровой трансформации по вопросам цифровой экономики Наталья Деникеева "похвасталась" перед профильным комитетом ВР достижениями ведомства на ниве управления азартными играми, особенно отметив запуск государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ) и детенизацию рынка лотерей.

Уже на следующий день, 3 февраля, глава другого комитета ВР – по вопросам финансов, налоговой и таможенной политик Даниил Гетманцев, жестко отреагировал на эти заявления Минцифры. Ссылаясь на доклад Счетной палаты о срыве введения государственной системы онлайн-мониторинга игорного бизнеса, он назвал запуск ГСОМ профанацией, которая стоила государства 26 млн грн., и не дала никакого контроля. Датой же ее полноценного старта политик назвал 2027-й год, сославшись на заявление руководителя Госагентства по регулированию игорного бизнеса "ПлейСити" Геннадия Новикова.

Более того, он прямо назвал лицо, виновное в этом — министр обороны Украины Михаил Федоров, который до января 2026 года возглавлял Минцифры.

"О виновном в срыве. Каждая проблема должна иметь фамилию. В этом случае – это М. Федоров и его команда. Об этом отчетливо свидетельствуют документы. Слушайте запись заседания", — прямо написал Даниил Гетманцев.

Нельзя сказать, чтобы подобный пассаж для Даниила Гетманцева был первым – в сентябре 2025 года он подверг сомнению заявления тогда еще главы Минцифры Михаила Федорова о запуске ГСОМ в 2025-м году, а не осенью 2026-го как обещал "ПлейСити". Нардеп довольно непривычно грубо для себя заявил, что кто-то из них врет. В ноябре же раскритиковал решение Федорова о конкурсе для лотерейных операторов, который в 2023-м году сам хотел регулировать с помощью законопроекта авторства самого себя. "Комментарии" тогда подробно писали о том, почему этот документ нельзя было принимать и его сняли с рассмотрения. Причем у нардепа на рынке лотерей был свой интерес – миноритарная доля в 0,0198% в компании "М.С.Л.", от которой он якобы уже избавился.

Но все же такое прямое обвинение члена президентской команды, еще и главы критического сейчас оборонного ведомства, со стороны его коллеги, было очень громким. Фактически, это звучало как объявление войны, к чему нардепу было не привыкать. К примеру, то же сентябрьское заявление по времени совпало со скандалом вокруг французской квартиры матери нардепа, в котором также разбирались "Комментарии".

После своего "иду на вы" 3 февраля Даниил Гетманцев регулярно начал проходиться по фигуре Михаила Федорова:

- обвинения в потерях для бюджета 1 млрд грн. из-за профанации ввода в работу ГСОМ, что по закону означает снижение в 3 раза лицензионных платежей и 20 млрд грн. в год из-за ее отсутствия;

- заявления о его президентских амбициях и обвинения в раскручивании пиар-войны против него вкупе с фамильярным обращением "Миша Федоров".

Словом, градус напряжения со стороны народного депутата рос, при том, что сам министр хранил упорное молчание.

Топ-10 игорного рынка Украины – смены на поле и падение доходов на 20%

Заявления Даниила Гетманцева об убытках для госбюджета в 20 миллиардов гривен ежегодно, казалось бы, должны были подсказать, за что идет "игорная война". Однако было бы наивным считать, что эти миллиарды зарабатывают некие нелегальные онлайн-казино и салоны игровых автоматов.

Как свидетельствует практика правоохранительных органов, если не все, то очень многие легальные онлайн-казино создают похожие на официальные сайты, так называемые "зеркала", с похожими веб-адресами, оформлением и прочим. В результате вместо одного указанного в лицензии сайта игроки заходят на десятки таких сайтов, и делают ставки, которые никак не учитываются в легальной отчетности рынка. Всего в Украина таких сайтов насчитываются десятки тысяч, а полученные через них средства с помощью схем "мискодинга" и сообщников в банках отмываются. Только через одно банковское учреждение могут проходить миллиарды гривен.

В этой связи контроль над собственно легальными игроками рынка так же важен, как и борьба с "черными" операторами. А вот дела у ТОП-игроков игорного рынка страны, судя по данным портала OpenDataBot, обстоят не лучшим образом. Так, в 2025-м году на долю крупнейших компаний рынка пришелся зарегистрированный доход в 43,4 млрд грн., тогда как годом ранее это были 55,6 млрд грн. То есть официально выручка упала на 20%.

При этом куда более интересным является тот факт, что фактически ежегодно лидер на рынке не просто меняется, часто он просто уходит из бизнеса, а список ТОП-10 участников радикально видоизменяется.

Так, по итогам работы в 2024-м году бренд Favbet смог занять 1-е место в ТОПе игрового бизнеса в Украине – на компанию пришлись 21,3 млрд грн. (38,4%) из общего объема первой десятки в 55,6 млрд грн. Этому способствовали проблемы у ТМ Cosmolot и аннулирование лицензии у PariMatch. Однако уже по итогам 2025 года Favbet не просто лишился лидерства. Опорная структура – ООО "Букмекерская контора "Фавбет", на которую и была оформлена лицензия, со 2 апреля 2026-го пребывает в стадии ликвидации. При этом с конца 2025 года компания попала под проверки и штрафы от "ПлейСити", результатом которых стали санкции на сумму более 9 млн грн., а 22 апреля последовал "контрольный выстрел" — ООО "Фавбет гейм слотс" утратил лицензию на зал игровых автоматов, зато "приобрел" штрафы на 933 млн грн. Впрочем, эта компания также пребывает в стадии ликвидации.

В то же время на 1-е место по итогам 2025-го года вышло ООО "Слотс ю эй", на долю которого пришлась выручка в 15,74 млрд грн. или 36,3% от выручки ТОП-10 игроков рынка. Правда эта выручка касается двух онлайн казино, которые работают по лицензии ООО "Слотс ю эй" — ТМ 777 и Slotoking.

Вторые и третьи места заняли бренды SlotsCity (выручка 9,35 млрд грн.) и Super Gra (4,31 млрд. грн) соответственно. И именно эти изменения прекрасно говорят о том, каким образом в Украине меняются лидеры игорного рынка.

Цель, стратегия и тактика игорных войн по-украински

Любая война, и "игорная" не исключение, предполагает постановку и выполнение цели, что достигается через стратегию и тактик:

цель – влияние в игорной сфере и деньги от этого;

стратегия – вывод в лидеры рынка "дружественной" компании;

тактика – информационное, силовое и административное давление через правоохранительные структуры и органы государственной власти.

Такой на первый взгляд нехитрый "рецепт" является в реалиях украинского рынка гемблинга весьма эффективным, подтверждением чему является ежегодная смена лидеров. И наиболее ярким примером является вывод с рынка одного из старейших игроков – ООО "Париматч" под брендом Parimatch.

История компании началась в сентябре 1995 года, по словам ее основателя Эдуард Швиндлермана с подвала около стадиона "Динамо". К 1998-у компания вышла на российский рынок, в 2009-м ушла в Беларусь, работала в СНГ. Поскольку азартный бизнес в Украине был легализован в 2020-м году, компания 11 лет работала втемную, о чем говорят уголовные дела. К примеру, одно из них приписывало компании оборот в 20 млн грн. в день, и легализацию 350 млн дол., и это лишь один из примеров скандалов и претензий к компании.

Однако до 2022 года у Parimatch могла быть "авторитетная крыша" в лице председателя фракции "Слуги народа" в ВР Давида Арахамии, о чем сообщали "Комментарии".

Ситуацию изменило полномасштабное российское вторжение в 2022-м году, ведь по подсчетам российских журналистов, у них "Париматч" в 2019-2020 годах собирал на ставках 7,6 млрд и 15,4 млрд российских рублей соответственно, в виде чистой прибыли получая более 400 млн рублей (свыше 150 млн гривен). А это ТОП-10 российских букмекерских компаний. Результаты не замедлили себя ждать – в марте 2023-го СНБО наложил на компанию санкции сроком на 50 лет. В компании то соглашались с решением Совета нацбезопасности, то подавали иск в Верховный суд, то пытались продолжить деятельность через букмекера BuddyBet.

Но в результате компания ушла с азартного рынка Украины, хотя и зарабатывала на нем в 2020-2023 годах от 1,2 до 2,3 млрд грн. ежегодно. Такому исходу не в последнюю очередь послужили и действия игрока №2 – Фавбет. Как бы там ни было, именно благодаря уходу с рынка Parimatch лидером игорного рынка стал Favbet бизнесмена Андрея Матюхи, начавший работу в 1999-м году.

Результатом лидерства по итогам 2024-го года стало то, что уже в начале 2025 года Favbet попал под пристальное внимание сообщества Blackboxosint. В своей публикации последнее напомнило о том, что лицензию на букмекерскую деятельность компания получила лишь в декабре 2022 года, регистрировала одни убытки, могла вести деятельность в РФ, где якобы имела зарегистрированную торговую марку до 30 декабря 2024 года, а сам Андрей Матюха якобы имеет паспорт российского гражданина. Впрочем, последнее не было чем-то новым, и сообщения о якобы российском паспорте Андрея Матюха появляются в публичном пространстве как минимум с 2023 года с обвинениями бизнесмена в том, что он может за деньги договариваться о "снятии" таких материалов. Впрочем, настоящие проблемы для Favbet наступили после ликвидации КРАИЛ и появления вместо него "ПлейСити", что стало зримо ясно в конце 2025-го начале 2026-го годов – в результате нескольких проверок ООО "Букмекерская контора "Фавбет" было начислено свыше 9 млн грн. штрафов. Но куда зримее стало решение о ликвидации ООО, принятое 2 апреля 2026 года.

Казалось бы, зачем ликвидировать компанию, которая в 2024-м году получила выручку в 21,2 млрд грн. (отчетности за 2025-й пока нет)?! На деле же ответ прост – именно 20 апреля 2026 года заканчивается выданная КРАИЛ лицензия на работу онлайн-казино, и, судя по всему, в Favbet поняли, что "ПлейСити" ее продлевать не намерено, а значит и смысла в существовании компании без лицензии на азартные игры, нет.

Самым последним примером "игорной войны" и очередной его потерей можно назвать лидера игорного рынка Украины в 2023-м году (27,15 млрд грн. выручки) и владельца игорного бренд Cosmolot – ООО "Спейсикс". Своим решением от 22 апреля 2026 года "ПлейСити" аннулировало лицензию Cosmolot, а на ООО "Спейсикс" наложило 12,9 млн грн. штрафных санкций.

Надо сказать, что ООО "Спейсикс" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 58 млн 825 тыс. грн) и Cosmolot имеют давнюю историю конфликта с властью и опыт игорной войны по-украински. Став в 2023-м году лидером рынка, владелец "Спейсикса" гражданин Германии Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард столкнулся в 2024-м с давлением власти и требованиями переписать на нужного человека 50% компании. Так во всяком случае он заявил в апреле того же года. Однако на сделку не пошел и в октябре 51% акций компании были проданы ООО "Невада гейминг холдинг", зарегистрированной в американском штате Невада, центре азартного бизнеса США. Но поскольку на сайте "Невада гейминг холдинг" на посту президента и гендиректора компании значится сам Нойманн-Дамерау Арнульф Эккехард, то он и является владельцем 100% акций "Спейсикса" и ТМ Cosmolot. То есть лишение лицензии казино можно посчитать несколько запоздалой "местью" за откровения бизнесмена.

Гетманцев, ОГП Украины и СБУ vs Михаила Федорова, МО и "ПлейСити" — война коалиций

Применяемые тактические ходы в ходе "игорной" войны позволяют не только понять, каким образом идут боевые действия, но и кто за ними стоит, ведь за публичным конфликтом нардепа Даниила Гетманцева и министра обороны Михаила Федорова можно рассмотреть целые коалиции.

И наиболее наглядно они проявляются на примере "кейса Favbet". Явным недоброжелателем казино оказался именно нардеп Даниил Гетманцев, который давно и активно критикует владельца бренда Андрея Матюху, напирая на якобы имеющиеся факты уклонения от налогов и наличия паспорта РФ. Так, только за ноябрь 2025 года на своем Телеграмм-канале Даниил Гетманцев написал о бизнесмене 11 раз, а в октябре 13 раз. Правда с декабря владелец "Фавбета" удостоился упоминаний от политика лишь дважды – в январе и апреле.

Так, с 5 января 2026 года Службу безопасности Украины возглавил генерал-майор Евгений Хмара, сменив Василия Малюка. Казалось бы, в чем тут связь? Но по некоторым данным одной из структур, которая помогала Андрею Матюхе и Favbet держаться в лидерах рынка, могла быть именно СБУ, к чьей прямой компетенции и принадлежит проверка фактов гражданства РФ у бизнесмена, что можно было как подтвердить, так и опровергнуть.

Упоминание же бизнесмена в апреле важно тем, что Даниил Гетманцев, комментируя сообщение генпрокурора Украины Руслана Кравченко о раскрытии сети игорных казино с оборотом в 5 млрд грн. заявил о преступной деятельности Михаила Федорова.

"Единственное, что обошли в пресс-релизе, это то, что осуществлять преступную деятельность мошенникам активно помогала команда реформаторов Федорова во главе с "тремя из ларька": самим кандидатом в президенты, случайно исполняющим обязанности, прости Господи, министра Борняковым и их младшим партнером в бизнесе Новиковым. Так же, как и в отношении других преступных группировок в игорке, включая Матюху, продолжающих принимать нелегальные ставки под пристальным игнорированием ПлейСити", — написал нардеп.

Да и факт того, что Офис генпрокурора открыл дело из-за нарушений по внедрению Государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр именно в апреле, говорит о многом.

Но ведь выше утверждалось, что проблемы у Favbet были и с "ПлейСити", которые подконтрольны, по мнению нардепа, Михаилу Федорову, и именно очевидность нежелания продления лицензии в апреле 2026 года и побудила компанию начать уход с рынка? Вероятно, это объясняется либо ссорой Андрея Матюхи с "покровителями", или его "токсичностью", особенно на фоне неминуемой смены руководства СБУ, о чем "Комментарии" писали еще в начале декабря. Да и после ухода Favbet, контроль над рынком продолжит оставаться у коалиции Минобороны (благодаря механизму запрета игр для военных) и "ПлейСити" во главе с Михаилом Федоровым, который руководит ведомством, а во главе другого стоят его вчерашние подчиненные.

Война продолжается: на очереди SlotsCity и Vbet

Разумеется, война на игорном рынке продолжится и даже можно примерно подсказать, кто может оказаться следующим под ударом. Собственно об этом заявил сам Даниил Гетманцев. Еще в октябре 2025 года он указал, что "расследования проводятся и в отношении компаний СПЕЙСИКС, ВБЕТ УКРАИНА, ГЕЙМДЕЙВ по признакам преступлений — уклонение от уплаты налогов, сборов, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем".

Судя по тому, что 22 апреля "Спейсикс" лишился лицензии, нардеп все же знал, о чем говорил осенью, и в таком случае ООО "Геймдейв" и ООО "Вбет Украина" есть чего опасаться. Собственно, обе компании входят в ТОП-5 игроков рынка гемблинга, занимая на нем 2 и 4 места соответственно.

ООО "Геймдейв" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн.), ТМ SLOTS CITY выручил 9,35 млрд грн., но его позиции по украинским меркам весьма уязвимы. Так, хотя с октября 2024 года его владельцем является житель Одессы Павел Чикликчи, сын агробизнесмена и экс-депутата Одесского областного совета Георгия Чикликчи, за компанией стелется шлейф одного из ее прежних владельцев.

Речь идет о Якове Финкельштейне, который до того, как сменил фамилию и принял гражданство Израиля, был Яковом Грибовым, совладельцем водочной компании Nemiroff, жил в Москве и даже умудрился попасть в сюжет российских СМИ из-аз конфликта с соседом, бизнесменом Борисом Фейгиным.

Формально, Яков Финкельштейн больше не владеет ООО "Геймдейв" занимается разминированием, о чем "Комментарии" сообщали ранее, но в борьбе против компании это также может всплыть.

С ООО "Вбет Украина" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 35 млн. грн.) ТМ VBET ситуация схожая, а кое в чем еще и хуже. Ее совладельцами или даже реальными владельцами могут являться:

1) бизнесмен, гражданин Беларуси Артур Гранц, работающий также на рынке сигарет;

2) армянские бизнесмены братья Виген и Ваген Бадаляны, чье ПО BetConstruct использовалось при разработке платформы для онлайн-казино Vbet и используется также в РФ.

Хотя официально ООО "Вбет Украина" принадлежит кипрскому "УЦР Холдинг лтд" гражданина Армении Рудольфа Погосяна, обе эти связи могут быть использованы в игорной войне. Наконец, фирма фигурирует в уголовное производстве № 72024001500000001 об уклонении от налогов с 2021 по 2024-й годы и у нее уже блокировались счета игроков.

Любопытно, что едва ли не объявляя войну "ВБЕТ УКРАИНА" и "ГЕЙМДЕЙВ", Даниил Гетманцев ни слова не упомянул о лидере рынка – ООО "Слотс ю эй" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 31 млн грн.), работающий под брендами 777 и Slotoking. На компанию пришлись 15,74 млрд грн. дохода в 2025-м году.

"Комментарии" подробно писали о владельце Павле Журило. Тут и попытка получить от государства 1 млн 659 тыс. грн. НДС в бытность его директором "Опцион тайма", и присутствие самой компании в уголовном производстве №72022000400000003 от 19 сентября 2022 года о работе через сайты-"зеркала", и возможная работа в РФ. Словом, все то, на что могут закрывать глаза годами, но что в случае "игорной войны" может стать "козырем в рукаве".

На первый взгляд, пока "Слотс ю эй" с его 777 и Slotoking ничего не угрожает, во всяком случае Даниил Гетманцев не грозит им какими-то карами в отличие от "ВБЕТ УКРАИНА" и "ГЕЙМДЕЙВ". Но вот "ПлейСити" может заставить Павла Журило понервничать. Так, 23 декабря компания была оштрафована на 400 тысяч гривен, а в марте сумма штрафа выросла едва ли не в 11 раз – до 4,3 млн грн. Наконец, против компании говорит традиция украинского гемблинга – каждый год в отрасли новый лидер.

На роль последнего могут претендовать ООО "Нейтив АППС" (онлайн-казино Super Gra, выручка 4,3 млрд грн.) или ООО "Лимон" (онлайн-казино ChampionCasino, выручка 2,4 млрд грн.).

Как сообщали в своем расследовании "Комментарии", ООО "Нейтив АППС" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 49,044 млн грн.), принадлежало живущему в Великобритании уроженцу Грузии Иракли Чубини, а ее директором был Варужан Шалджян, работавший в компании Vbet братьев Вадалянов в Армении. Но после того, как о его работе стало известно, вместо Шалджяна директором был назначен другой человек, а в 2025-м сменился и владелец компании — теперь им стал гражданин Грузии Бета Пааташвили.

Кстати, очень важным конкурентным преимуществом ООО "Нейтив АППС" в игорной войне является отсутствие у компании каких-либо уголовных дел.

Такое же преимущество есть и у ООО "Лимон" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн., онлайн-казино ChampionCasino) с выручкой в 2,41 млрд грн. Правда все может испортить репутация ее возможного теневого владельца.

"Комментарии" в свое время активно останавливались на личности экс-депутата Луцкого горсовета Андрее Покровском, заслужившем в своем городе славу "короля азарта". Свою деятельность бизнесмен скорее всего вел через ряд компаний, владельцем которых часто выступал житель города Руслан Дроздов. Ему же принадлежат 14% "Лимона". Оставшиеся 86% в 2024-м году контролировало ООО "Ассет групп" с 6 учредителями. По состоянию на 2026й год теперь это кипрское "Злагода холдингс лтд", чье название выдает, что ее собственников следует искать в Украине.

Кто выиграет от очередной ежегодной "войны за азарт" в Украине – министр обороны или нардеп, покажет время, но ясно, что самой борьбы не избежать. И тот же Даниил Гетманцев активно ищет союзников, стараясь привлечь для этого Верховную Раду.