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В Раде ошеломили: как одна фраза Зеленского остановила мирные переговоры

Народный депутат Гончаренко рассказал, какая фраза Зеленского остановила мирные переговоры с нормальными условиями

23 октября 2026, 01:21
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Кречмаровская Наталия

Мирные переговоры в трехстороннем формате могут быть возобновлены в ноябре. В украинском информационном поле продолжаются острые дискуссии относительно условий мира, красных линий и того, что можно расценивать как капитуляцию.

В Раде ошеломили: как одна фраза Зеленского остановила мирные переговоры

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского и объяснил, что значит быть лидером.

"Зеленский: мы хотим мира. Также Зеленский: Путина вынесут вперед ногами из Кремля. Я знаю контекст этой фразы. Я понимаю, о чем она. И понимаю, какую мысль пытался донести Зеленский", — отметил нардеп.

Гончаренко объяснил, что мечтает о дне, когда Путина не будут выносить из Кремля, а когда он понесет заслуженное наказание.

Политик поделился одной историей, случившейся несколько лет назад. Тогда, по его словам, переговоры были в активной фазе. Власти тайно встречались с россиянами на Аравийском полуострове, рассказал политик. Он отметил, что там были достаточно нормальные условия окончания войны. Эти условия, по его словам, предусматривали даже не заморозку по линии фронта, а отступление россиян с некоторых частей фронта на Юге. И вот в момент разговоров Владимир Зеленский вышел с твитом о том, что Путин – до***йоб, отметил Гончаренко.

Все ставили лайки и смеялись, а переговоры, по его словам, вообще остановились.

"Тогда я высказал мнение, за которое меня ненавидели все в интернете. Но повторю его сейчас: ответственность ЛИДЕРА не в том, чтобы писать классные твиты, а в том, чтобы принимать непопулярные решения, которые ведут к сохранению украинской нации и украинского государства", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленского могут попытаться заменить.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid032KDBtK5WpbKV3GtvYa4BPYkjxJhFEM5msLyxggxoE85QvEtghrurzaA7dFTTe3aAl
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