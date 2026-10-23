В Раде ошеломили: как одна фраза Зеленского остановила мирные переговоры

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Кречмаровская Наталия
Мирные переговоры в трехстороннем формате могут быть возобновлены в ноябре. В украинском информационном поле продолжаются острые дискуссии относительно условий мира, красных линий и того, что можно расценивать как капитуляцию.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал заявления президента Владимира Зеленского и объяснил, что значит быть лидером.
Гончаренко объяснил, что мечтает о дне, когда Путина не будут выносить из Кремля, а когда он понесет заслуженное наказание.
Политик поделился одной историей, случившейся несколько лет назад. Тогда, по его словам, переговоры были в активной фазе. Власти тайно встречались с россиянами на Аравийском полуострове, рассказал политик. Он отметил, что там были достаточно нормальные условия окончания войны. Эти условия, по его словам, предусматривали даже не заморозку по линии фронта, а отступление россиян с некоторых частей фронта на Юге. И вот в момент разговоров Владимир Зеленский вышел с твитом о том, что Путин – до***йоб, отметил Гончаренко.
Все ставили лайки и смеялись, а переговоры, по его словам, вообще остановились.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Зеленского могут попытаться заменить.