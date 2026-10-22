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Зеленського можуть замінити: який сценарій США готують для України

Експерт Рейтерович розповів про плани США, однак зазначив, що вони навряд чи втіляться у життя

22 жовтня 2026, 19:33
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Кречмаровская Наталия

Офіційні відносини Києва та Вашингтона можливо дещо покращилися. Однак раніше заяви лідерів Трампа та Зеленського підвищувати градус напруги. Лідер США навіть заявляв про необхідність Україні обрати нового президента. Можливо це натяк на майбутній сценарій. 

Зеленського можуть замінити: який сценарій США готують для України

Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про версію, за якою американці ніби мають намір змінити Зеленського.

“І Трамп зараз спеціально так накручує тему, атакує Зеленського. Тому що там за місяць або за півтора спробують якось презентувати нового лідера всередині України. Логіка наступна — “ми (США — ред.) якби майже домовилися з Путіним, але от Путін не хоче підписувати з Зеленським. Готовий там підписати з кимось іншим. От і з'явиться якась там кандидатура, яку американці будуть активно просувати і робити якісь там зовнішні маніпуляції”, — пояснив експерт. 

Він уточнив, що інформацію отримав з довкола американських кіл. При цьому зауважив, що не вірить, що це може спрацювати. 

“Це дуже малоймовірна історія, але це не означає, що ті ж американці можуть спробувати це зробити. Врешті-решт, вони ж після Овального кабінету реально шукали людей, з якими можна було б мати справу, тільки б не із Зеленським. Але чим це закінчилося, ми прекрасно пам'ятаємо”, — підсумував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якщо республіканці програють вибори до Конгресу США 3 листопада, Дональд Трамп може посилити тиск на Володимира Зеленського та Україну. Водночас втрата більшості у Конгресі здатна обмежити можливості президента США просувати власний сценарій завершення війни. Такий прогноз дав штучний інтелект.



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Джерело: https://www.youtube.com/live/P_ig0_cFOSQ
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