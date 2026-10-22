Зеленського можуть замінити: який сценарій США готують для України

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Кречмаровская Наталия
Офіційні відносини Києва та Вашингтона можливо дещо покращилися. Однак раніше заяви лідерів Трампа та Зеленського підвищувати градус напруги. Лідер США навіть заявляв про необхідність Україні обрати нового президента. Можливо це натяк на майбутній сценарій.
Зеленський та Путін. Фото портал "Коментарі"
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович розповів про версію, за якою американці ніби мають намір змінити Зеленського.
Він уточнив, що інформацію отримав з довкола американських кіл. При цьому зауважив, що не вірить, що це може спрацювати.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, якщо республіканці програють вибори до Конгресу США 3 листопада, Дональд Трамп може посилити тиск на Володимира Зеленського та Україну. Водночас втрата більшості у Конгресі здатна обмежити можливості президента США просувати власний сценарій завершення війни. Такий прогноз дав штучний інтелект.