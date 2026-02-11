Объявят ли выборы и референдум 24 февраля: почему об этом стали говорить

Издание Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников выдало материал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готовится объявить план проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению в годовщину полномасштабного вторжения РФ 24 февраля. Реагируя на данную информацию нардеп Алексей Гончаренко заявил, что никаких выборов и референдума не будет в мае и все это только слухи. В то же время в ОП отреагировали на материал Financial Times о том, что Украина якобы объявит о проведении выборов и референдума уже 24 февраля. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием. При этом на Банковой намекнули, что Зеленский действительно намерен объявить о планах с выборами и референдумом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Какова вероятность выборов в Украине в ближайшее время? Если даже эта информация не соответствует действительности, почему ее забрасывают в СМИ именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборов от нас требуют уже две администрации Белого дома и куча европейских институций

Политический эксперт Светлана Кушнир так прокомментировала ситуацию:

"Начнем с приятного: выборы в Украине давно нужно признать национальным видом спорта. Это даже более массовое, чем футбол. Украинцы – нация политическая, даже в семейные праздники мы говорим 10 минут о делах семейных, а потом..., а потом перебираем всех политиков до печенок. У нас есть привычка, даже название ее протодемократической – выбирать. Какой наш выбор – это отдельная тема, но привычка есть, и она уже трижды не реализована. В начале 2024-го должны были избрать президента, в октябре 2024-го — Раду, в 2025-м — местную власть. Но повсюду вмешалась ужасная катастрофа – война, начатая РФ. И будто все все понимают, что есть вопросы безопасности, которыми уже нельзя пренебрегать, но при этом привычка менять власть, как социальный скилл есть".

Говоря о том, почему вдруг сейчас появилась информация, о возможности выборов и референдума, эксперт говорит, что ответ на это базируется на том, что идут переговоры и этого от нас требуют уже две администрации Белого дома и куча европейских институций. И даже принято решение о начале работы по Госреестру, и Рабочая группа в парламенте нарабатывает изменения или может законопроекты по избирательным кампаниям во время войны.

"И действительно такая публикация дает гражданам надежду на реализацию гражданских прав, политикам – на реализацию их амбиции, а власти – на перезагрузку. Военное положение у нас до 5 мая, знатоки из FT пишут о 15 мая, как вероятную дату первой, а может и единого тура президентской гонки. Учитывая политический фон, то для переизбрания у Зеленского остается шанс. Главные соперники и их спонсоров частично нейтрализованы. С молодыми начинателями типа Притулы и Стерненко можно понятно договориться, лондонский конкурент – экс-главком Валерий Залужный так и не определился, или ему и не интересно тащить после победы на выборах весь груз страны в войне. Еще одного кандидата, который по опросам часто в лидерах (но он тоже ни разу не сказал о планах идти в политику), Кирилла Буданова подвинули на чрезвычайно тяжелый и ответственный трек международных переговоров и там не до выборов генерал-лейтенанту. Кстати, недавний обмен 157 на 157 можно считать промежуточным результатом эффективности Буданова в этом направлении. Он очень ответственно отнесся к новым вызовам и должностям", – отметила Светлана Кушнир.

Подытоживая эксперт отметила, что выборы нам нужны. И народу, и власти даже с точки подтверждения легитимности последней, хотя в этом мы и не сомневаемся. Но ведь есть и другое мнение на международных территориях, и жаль, что оно совпадает с требованиями врага и части наших партнеров.

"Что касается референдума, то это какой-то бред. Ни тема, ни время, ни закон не дают его провести. У этого всего много вопросов безопасности, но самый главный вопрос – сам организационный процесс, равенство доступа, соответствие демократическим нормам. И самое главное – где взять деньги? Поскольку если в Госбюджете-2026 не нашли 100% обеспечения средствами на сектор нацбезопасности и обороны, то с кого "снимут стружку", чтобы наполнить смету ЦИК на тот же порядок голосования за президента. Ждем, тренируем политические мышцы и стараемся беречь разум чистым", – отметила эксперт.

Параллельно с войной уже формируется политическая рамка послевоенного этапа

Политический эксперт Сергей Таран говорит, что впервые о сценарии проведения в мае этого года выборов президента и Всеукраинский референдум он услышал на прошлой неделе от людей, приближенных к Банковой. По их словам, подготовка к этому сценарию уже идет. Виктор Таран отмечает, что на его замечание, что война продолжается и никакого подписанного соглашения нет, ответ был довольно уверен: в марте, максимум в апреле, все будет подписано. И что именно этот временной коридор является едва ли не единственным шансом пойти на переизбрание, учитывая, что потенциальные конкуренты, в частности Залужный, еще не стартовали.

"Я не торопился это публично озвучивать. Но после того, как западные журналисты The financial Time уже написали о подготовке подобного сценария со ссылкой на украинских и западных чиновников, считаю возможным изложить его логику открыто. Суть заключается в одновременном проведении президентских выборов и референдума по любому мирному соглашению с Россией. По информации, которую цитируют журналисты, администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы оба голосования прошли до 15 мая. Иначе, дескать, существует риск потерять предложенные гарантии безопасности США. Обсуждается даже возможность объявления этого плана публично 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения. По словам собеседников, в Вашингтоне спешат завершить мирные переговоры весной. В то же время, украинские и европейские чиновники признают, что дедлайны могут меняться. Все зависит от прогресса в переговорах с Москвой, позиции относительно территорий, ситуации на фронте и уровня эскалации. То есть речь не о гарантированном плане, а о политической конструкции, которая рассматривается при определенных условиях", – отметил эксперт.

Он продолжает, политическая логика этого сценария достаточно прозрачна. Сочетание референдума и президентских выборов повышает явку. Референдум по миру может стать сильным мобилизационным фактором.

"Если голосование состоится рано, пока конкуренты не успели полноценно развернуть кампании, это объективно увеличивает шансы действующего президента на переизбрание. В условиях, когда традиционно в Украине у президентов нет высокой долгосрочной поддержки, фактор времени может быть ключевым. Отдельный вопрос – насколько реалистично организовать два масштабных голосования в условиях войны. Логистика, безопасность, участие военных, временно оккупированные территории, миллионы граждан за границей. Каждый из этих факторов способен сломать самый плотный график. Не говоря уже о том, что мирное соглашение само по себе зависит от слишком многих переменных. Я не утверждаю, что этот сценарий уже запущен или что он обязательно будет реализован. Но сам факт его обсуждения на высоком уровне говорит о том, что параллельно с войной уже формируется политическая рамка послевоенного этапа", – отметил Сергей Таран.

Он замечает, насколько это, вероятно, сейчас трудно сказать. Пока можно только зафиксировать, что такая модель рассматривается и что ее логика имеет как внутренние, так и внешние мотивы. Дальше все будет решаться не только в кабинетах, но и на фронте и за столом переговоров.

