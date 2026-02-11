Вибори та референдум в Україні у травні: у Зеленського відреагували

В ОП відреагували на матеріал Financial Times про те, що Україна нібито оголосить про проведення виборів та референдуму вже 24 лютого. На Банковій зазначили, що безпекова ситуація залишається ключовою умовою. Про це пише видання РБК-Україна, посилаючись на джерело в президентському оточенні.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

"Поки немає безпеки, не буде і оголошень (про вибори – ред.)", — сказав коротко виданню співрозмовник, коментуючи матеріал Financial Times.

При цьому журналісти Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників, а також осіб, "обізнаних із ситуацією", написали, що президент Володимир Зеленський нібито може у лютому оголосити про проведення виборів та референдуму щодо мирної угоди.

Мовляв, Київ почав планування президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з РФ після тиску з боку США.

За словами співрозмовників видання, Зеленський буцімто має намір оголосити про це 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

У матеріалі зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа зажадала від України провести обидва голосування до 15 травня, пригрозивши інакше позбавити Україну гарантій безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — інформація видання Financial Times про нібито підготовку в Україні президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з Росією не відповідає дійсності. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, коментуючи публікацію міжнародного медіа.

За його словами, жодної підготовки до проведення виборів у травні чи до організації референдуму у Верховній Раді не відбувається.



