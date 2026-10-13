"Американцы предупредили о худшем сценарии": в Раде раскрыли, что грозит Украине

В международном поле ситуация вокруг Украины обострилась. Решение президента США Дональда Трампа по соглашению с лидером РФ Владимиром Путиным по закупке дизтоплива резко изменило ситуацию. К тому же заявления Трампа о том, что Украина должна избрать нового президента, а соглашение между Украиной и Россией будет заключено, может иметь два объяснения — либо особенности американской избирательной кампании, либо начало большего давления на Украину. Однако это может быть просто давлением перед выборами. Но в Раде предупредили, что ситуация гораздо более серьезная.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала о разговоре с американскими друзьями.

"Если не войдем в переговорный процесс, то нас ждет самый тяжелый и страшный период этой и без того ужасной войны с их слов. И все это на фоне тяжелой ситуации на Запорожском, Сумском и Донецком направлении. Военные говорят, что мы близки к потере Доброполья, Славянска, Орехова… Как раз до 100 дней Драпатого в должности”, — отметила народная депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по мнению Скороход, Украине достаточно оглядываться на проевропейское, проамериканское, пророссийское движение. Нужно выбирать проукраинское и ставить, прежде всего, интересы собственной страны.

Политик объяснила, что у каждого свои интересы. В Америке — цены на горючее и собственные выборы. В России – деньги, время и возможность продолжать войну, отметила она. А у Украины — люди, которые погибают каждый день, и нежелание делать непопулярные шаги. По ее словам, можно сколь угодно возмущаться решениями Трампа. Однако подчеркнула, что давно пора понять: никто не обязан ставить украинские интересы выше собственных.