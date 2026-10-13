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"Американці попередили про гірший сценарій": у Раді розкрили, що загрожує Україні

Народна депутатка Скороход розповіла, що чекає на Україну

13 жовтня 2026, 20:38
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Кречмаровская Наталия

У міжнародному полі ситуація навколо України загострилася. Рішення президента США Дональда Трампа щодо угоди з лідером РФ Володимиром Путіним щодо закупівлі дизпалива різко змінилоу ситуацію. До того ж заяви Трампа про те, що Україна має обрати нового президента, а угода між Україною та Росією буде укладена може мати два пояснення — або особливості американської виборчої кампанії, або початок більшого тиску на Україну. Однак це може бути і просто тиском перед виборами. Але в Раді попередили, що ситуація значно серйозніша. 

"Американці попередили про гірший сценарій": у Раді розкрили, що загрожує Україні

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла про розмову з американськими друзями.

“Якщо не увійдемо в перемовний процес, то на нас чекає найтяжчий і найстрашніший період цієї і без того жахливої війни з їхніх слів. І все це на фоні важкої ситуації на Запорізькому, Сумському і Донецькому напрямі. Військові говорять, що ми близькі до втрати Добропілля, Словʼянська, Оріхова… Якраз до 100 днів Драпатого на посаді”, — зазначила народна депутатка. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на думку Скороход, Україні досить озиратися на проєвропейський, проамериканський, проросійський рух. Потрібно обирати проукраїнський і ставити перш за все інтереси власної країни. 

Політик пояснила, що у кожного свої інтереси. В Америки — ціни на пальне та власні вибори. У Росії — гроші, час і можливість продовжувати війну, зазначила вона. А в України — люди, які гинуть щодня, і небажання робити непопулярні кроки. За її словами, можна скільки завгодно обурюватися рішеннями Трампа. Однак, наголосила, що давно час зрозуміти: ніхто не зобов’язаний ставити українські інтереси вище за власні.



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Джерело: https://t.me/golosSkorokhod/1309
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