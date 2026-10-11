В Раді б’ють на сполох: це призведе до знищення України як держави

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Сергій Кречмаровський
Рішення президента США Дональда Трампа щодо угоди з РФ та подробиці переговорів української делегації з американцями викликали багато запитань. Однак дали й певні розуміння.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход зауважила, що у кожного свої інтереси. В Америки — ціни на пальне та власні вибори. У Росії — гроші, час і можливість продовжувати війну, зазначила вона. А в України — люди, які гинуть щодня, і небажання робити непопулярні кроки.
За її словами, можна скільки завгодно обурюватися рішеннями Трампа. Однак, наголосила, що давно час зрозуміти: ніхто не зобов’язаний ставити українські інтереси вище за власні.
На її думку, досить орієнтуватися на проамериканський, проросійський, проєвропейський рух, адже в жодному із них немає інтересів українського народу.
Політик вважає, що переговори не дорівнює зраді, а готовність шукати дипломатичне рішення не означає капітуляцію.
Нардепка переконана, що мир не можна будувати на сліпій вірі в обіцянки. І, за її словами, немає партнерства там, де “брудну роботу виконує і життя віддає тільки Україна”. Так само, зауважила політик, не можна вимагати від українців нескінченно платити життями за відсутність чіткої стратегії і реальних кроків.
Нардепка зауважила, що потрібне визначення конкретних умов, відповідальних за результат і гарантій того, що війна не почнеться знову.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, Україну ведуть до капітуляції.