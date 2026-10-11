В Раді б’ють на сполох: це призведе до знищення України як держави

Рішення президента США Дональда Трампа щодо угоди з РФ та подробиці переговорів української делегації з американцями викликали багато запитань. Однак дали й певні розуміння.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход зауважила, що у кожного свої інтереси. В Америки — ціни на пальне та власні вибори. У Росії — гроші, час і можливість продовжувати війну, зазначила вона. А в України — люди, які гинуть щодня, і небажання робити непопулярні кроки.

За її словами, можна скільки завгодно обурюватися рішеннями Трампа. Однак, наголосила, що давно час зрозуміти: ніхто не зобов’язаний ставити українські інтереси вище за власні.

“Це маємо робити ми самі. Я сподіваюся, що в нас з’явиться особливий вид політичного руху — ПРОУКРАЇНСЬКИЙ!”, — зазначила політик.

На її думку, досить орієнтуватися на проамериканський, проросійський, проєвропейський рух, адже в жодному із них немає інтересів українського народу.

“Імпотентність парламенту на тлі всіх цих подій, небажання хоч щось робити для закінчення війни, щобільше, контрольованість із триманням на гачку різними правоохоронними органами, відсутність проукраїнської народної позиції, брак сміливості та ухвалення рішень, які ведуть до знищення української економіки й народу в цілому, — усе це призведе до знищення України як держави, якщо хоча б частина колег не прокинеться і не зрозуміє, що час взяти переговорний процес у свої руки”, — наголосила народна депутатка.

Політик вважає, що переговори не дорівнює зраді, а готовність шукати дипломатичне рішення не означає капітуляцію.

“Навпаки — держава, яка хоче зберегти людей, націю і державність, зобов’язана шукати вихід із війни. Бо війна — шлях у нікуди”, — підкреслила вона.

Нардепка переконана, що мир не можна будувати на сліпій вірі в обіцянки. І, за її словами, немає партнерства там, де “брудну роботу виконує і життя віддає тільки Україна”. Так само, зауважила політик, не можна вимагати від українців нескінченно платити життями за відсутність чіткої стратегії і реальних кроків.

“Нам потрібні переговори — з ворогом напряму, не через посередників, а з ними. І ми маємо виторговувати кожний пункт мирної угоди з вигодою для України. Нам потрібна влада, яка розуміє: її головне завдання — не втриматися при владі, а захистити державу та її громадян. Україні потрібен не мирний піар. Україні потрібен план завершення війни, зважаючи на реалії на землі!”, — наголосила Скороход.

Нардепка зауважила, що потрібне визначення конкретних умов, відповідальних за результат і гарантій того, що війна не почнеться знову.

“Бо домовлятися про Україну без України не можна, але й прикриватися Україною, не маючи реалістичного плану її майбутнього, — теж. Війна має закінчитися, інакше закінчиться Україна і українці”, — резюмувала політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, Україну ведуть до капітуляції.