Журналисты рассказали, где и как Тищенко «прячет» свое миллионное состояние

Бывшая жена Николая Тищенко Алла Барановская, которую СМИ заподозрили в фиктивном разводе с нардепом, перестала быть активным пользователем соцсетей. Как отмечает издание "Факты", блоггер и бизнесвумен с 19 июня перестала писать на своих личных страницах в соцсетях и страницах своих салонов красоты.

Тищенко и Барановская

"Факты" напоминают, что любительница лакшеры-жизни Барановска в прошлом году, в разгар войны, открыла еще один роскошный салон красоты Clipse. Ужгород. Место для него выбрала незаурядное – элитный жилой комплекс Silver Park. Как отмечают журналисты издания, в этом же ЖК у Тищенко есть и жилье. Впрочем, по их информации, оно якобы оформлено на подставных лиц, как и салон. Журналисты добавляют, что по оценке риэлторов Тищенко вложил в салон красоты примерно 700 тысяч долларов.

В материале издания также говорится, что Алле Барановской очень нравилось кичиться в соцсетях драгоценными луками. К примеру, отмечают журналисты, в прошлом году в инстаграмме бывшая жена Тищенко засветила образ, суммарная стоимость которого, по самым скромным оценкам, около 800 тысяч гривен. Эту кругленькую сумму в большинстве составляли украшения.

В публикации указано, что несмотря на инстаграм-сториз уже бывшей жены, на публику Тищенко заявлял, что свое состояние зарабатывал в течение долгих лет собственным трудом.

"На самом же деле нардеп предпочитает скрывать элитное имущество. Так, ценную недвижимость он оформлял на подставных людей не только в Ужгороде, но и в столице. По схожей схеме приобрел квартиру и паркоместа в элитном ЖК PecherSKY. Журналисты выяснили, что хотя недвижимостью и пользуется сам нардеп с семьей, но официально она принадлежит некой семье Сытак", — говорится в материале издания.

Кроме того, в публикации указано, что даже официальное завершение супружеской жизни Тищенко якобы использовал опять же с единственной целью скрыть состояние.

"Свою версию журналисты подтверждают тем, что именно в конце прошлого года чиновников заставили снова обнародовать электронные декларации. Тищенко же задекларировал среди прочего еще 12 миллионов гривен и указал, что это якобы подарок от Барановской. Развестись же они успели как раз перед публичным открытием деклараций", — говорится в материале издания.

При этом "Факты" отмечают, что Тищенко может иметь отношение еще к таким роскошным заведениям, как гостиница "Бристоль" и комплекс "Киликия".

"Разоблачили даже его связь с похоронным бизнесом. Так, фирма ритуальных услуг "Сяйво" аффилирована с помощником нардепа Зинченко из-за его жены Светланы Андриенко. Тищенко получает доходы из бизнесов, которые ему якобы не принадлежат, и пользуется жильем и машинами, оформленными тоже не на него. При этом продолжает заявлять, что честно заработал все свои деньги. К позорной ситуации в Днепре публикации журналистов-расследователей так и не стали поводом к расследованию правоохранителей", — говорится в статье.

Журналисты отмечают, теперь, когда нардеп отправлен под домашний арест, а влиятельный кум, председатель ОП Андрей Ермак, публично открестился от него, возможно, следователи займутся расследованием коррупционных схем, к которым может быть причастен Тищенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Тищенко требовал вернуть ему деньги, которые были конфискованы во время обыска, потому что не за что будет жить.



