Журналисты рассказали, где и как Тищенко «прячет» свое миллионное состояние

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Ткачик Олеся
Бывшая жена Николая Тищенко Алла Барановская, которую СМИ заподозрили в фиктивном разводе с нардепом, перестала быть активным пользователем соцсетей. Как отмечает издание "Факты", блоггер и бизнесвумен с 19 июня перестала писать на своих личных страницах в соцсетях и страницах своих салонов красоты.
Тищенко и Барановская
"Факты" напоминают, что любительница лакшеры-жизни Барановска в прошлом году, в разгар войны, открыла еще один роскошный салон красоты Clipse. Ужгород. Место для него выбрала незаурядное – элитный жилой комплекс Silver Park. Как отмечают журналисты издания, в этом же ЖК у Тищенко есть и жилье. Впрочем, по их информации, оно якобы оформлено на подставных лиц, как и салон. Журналисты добавляют, что по оценке риэлторов Тищенко вложил в салон красоты примерно 700 тысяч долларов.
В материале издания также говорится, что Алле Барановской очень нравилось кичиться в соцсетях драгоценными луками. К примеру, отмечают журналисты, в прошлом году в инстаграмме бывшая жена Тищенко засветила образ, суммарная стоимость которого, по самым скромным оценкам, около 800 тысяч гривен. Эту кругленькую сумму в большинстве составляли украшения.
В публикации указано, что несмотря на инстаграм-сториз уже бывшей жены, на публику Тищенко заявлял, что свое состояние зарабатывал в течение долгих лет собственным трудом.
Кроме того, в публикации указано, что даже официальное завершение супружеской жизни Тищенко якобы использовал опять же с единственной целью скрыть состояние.
При этом "Факты" отмечают, что Тищенко может иметь отношение еще к таким роскошным заведениям, как гостиница "Бристоль" и комплекс "Киликия".
Журналисты отмечают, теперь, когда нардеп отправлен под домашний арест, а влиятельный кум, председатель ОП Андрей Ермак, публично открестился от него, возможно, следователи займутся расследованием коррупционных схем, к которым может быть причастен Тищенко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Тищенко требовал вернуть ему деньги, которые были конфискованы во время обыска, потому что не за что будет жить.
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