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Зеленский занял место Тимошенко. Порошенко не имел никакого шанса на победу

На выборах в 2019 году, согласно социологии, Владимир Зеленский занял место лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. По мнению экспертов, у тогдашнего президента Петра Порошенко не было шансов переизбраться

сегодня, 12:00 comments1232
Автор:
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Ткачик Олеся
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Реальность конца 2018 года была такова, что народу предлагали выбирать между "меньшим злом" лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и главой ОПЗЖ Юрием Бойко, об этом в Фейсбуке отметил консультант по коммуникациям Юрий Богданов.

Зеленский занял место Тимошенко. Порошенко не имел никакого шанса на победу

Порошенко и Зеленский

По его словам, в силу разных обстоятельств на выборах 2019 года реальной электоральной перспективой был Бойко, у которого кукловодом выступал Медведчук, и Тимошенко, со всем ее бекграундом.

"Конечно, вы можете еще заламывать руки и притворяться дураком, ища вину в народе. Но это не изменит социологической и политической реальности – опции "победа Порошенко" на столе не было. И выборы были проиграны задолго до того дня, когда действующий президент объявил решение баллотироваться"
, – отметил Богданов.

Разделяет такое мнение и украинский деятель Валерий Пекарь. По его словам, Владимир Зеленский, действительно, занял место Юлии Тимошенко, а не Петра Порошенко, потому что тогда такова была социологическая реальность.

"Можно долго спорить, кто виноват – избиратель или команда Порошенко, но эти споры ничего не дадут. Порошенко не имел шанса на победу, как, по моему мнению, никогда не будет шанса на победу ни один украинский президент в борьбе за вторую каденцию (Кучма является исключением, такой ситуации больше не будет)"
, – подчеркнул Пекарь.

Из этого немало выводов, отмечает он, один из них состоит в том, что украинским президентам нужно думать, как войти в историю и не сесть в тюрьму, а не о втором сроке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению нардепа Марьяны Безуглой, если бы в 2019 году на президентских выборах в Украине победил Порошенко , то полномасштабной войны с РФ не было бы.




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Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid0kdx3rac7pD68o9EGyKM9RGrvkYrHgBfkHfbYwyYTvS8S1p6z8uuG2cspvNFvC54Al
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