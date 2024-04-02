Зеленский занял место Тимошенко. Порошенко не имел никакого шанса на победу

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Реальность конца 2018 года была такова, что народу предлагали выбирать между "меньшим злом" лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и главой ОПЗЖ Юрием Бойко, об этом в Фейсбуке отметил консультант по коммуникациям Юрий Богданов.
Порошенко и Зеленский
По его словам, в силу разных обстоятельств на выборах 2019 года реальной электоральной перспективой был Бойко, у которого кукловодом выступал Медведчук, и Тимошенко, со всем ее бекграундом.
Разделяет такое мнение и украинский деятель Валерий Пекарь. По его словам, Владимир Зеленский, действительно, занял место Юлии Тимошенко, а не Петра Порошенко, потому что тогда такова была социологическая реальность.
Из этого немало выводов, отмечает он, один из них состоит в том, что украинским президентам нужно думать, как войти в историю и не сесть в тюрьму, а не о втором сроке.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению нардепа Марьяны Безуглой, если бы в 2019 году на президентских выборах в Украине победил Порошенко , то полномасштабной войны с РФ не было бы.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!