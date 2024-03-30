Зеленский уволил с должности первого помощника своего давнего друга и партнера

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего первого помощника Сергея Шефира. Это давний друг президента и бизнес-партнер по "Кварталу-95". Как передает портал "Комментарии", соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины 30 марта.

Сергей Шефир. Фото: из открытых источников

"Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента", — отмечается в указе.

Отметим, на старте своей политической карьеры Сергей Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. Уже 21 мая 2019 года его назначили первым помощником действующего президента.

Президент, кроме Шефира, также уволил нескольких советников, среди которых Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.

Уволены еще и внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

Стоит добавить, что вчера, 29 марта, президент также подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

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