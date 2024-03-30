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Зеленский уволил с должности первого помощника своего давнего друга и партнера

Сергей Шефир уволен с должности первого помощника президента

сегодня, 10:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности своего первого помощника Сергея Шефира. Это давний друг президента и бизнес-партнер по "Кварталу-95". Как передает портал "Комментарии", соответствующий указ появился на официальном сайте президента Украины 30 марта.

Зеленский уволил с должности первого помощника своего давнего друга и партнера

Сергей Шефир. Фото: из открытых источников

"Зеленский уволил Сергея Шефира с должности первого помощника президента", — отмечается в указе.

Отметим, на старте своей политической карьеры Сергей Шефир был одним из лидеров избирательного штаба Владимира Зеленского. Уже 21 мая 2019 года его назначили первым помощником действующего президента.

Президент, кроме Шефира, также уволил нескольких советников, среди которых Михаил Радуцкий, Сергей Трофимов и Олег Устенко.

Уволены еще и внештатные уполномоченные по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева и по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая.

Стоит добавить, что вчера, 29 марта, президент также подписал указ об увольнении нескольких заместителей руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака. Речь идет об Андрее Смирнове и Алексее Днепрове.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский уволил 26 марта Алексея Данилова с поста секретаря СНБО. На это место назначен теперь уже экс-глава Внешней разведки Александр Литвиненко. О чем говорят эти кадровые решения, чего ожидать далее? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/2072024-50289
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