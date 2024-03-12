Зеленский назвал страны, которые могут стать следующими целями вторжения России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским медиа BFM TV и Le Monde отметил, что Путин способен на сухопутное вторжение в некоторые страны с целью их дестабилизации.

Зеленский назвал страны, куда пути могут ввести свои войска

В то же время президент отметил, что хотя публичные угрозы Путина применить ядерное оружие воспринимаются как часть информационной войны, серьезности таким заявлениям не следует приписывать, учитывая наличие ядерного потенциала в других государствах, в частности в членах НАТО.

"Использование ядерного оружия по другим государствам мира – я в это не очень верю. А то, что он [путин] может вторгнуться, да. В том, что он может совершить сухопутную операцию, я уверен", — сказал президент.

Особое внимание украинский лидер уделил потенциальной угрозе от России для балтийских государств и Молдовы, заявив, что сухопутные военные операции в этих регионах вполне вероятны. Кроме того, Зеленский выразил мнение, что Россия может попытаться дестабилизировать Казахстан с целью влияния на отношения с Китаем.

"Я уверен, что он (Путин – ред.) может дестабилизировать Казахстан для того, чтобы иметь диалог с Китаем. Его планы ясны – много дестабилизационных точек в мире. Чем больше, тем больше его переговорная позиция. Вот что делает Путин, тактика его Ему не нужно уничтожить то или иное государство мира, для переговоров достаточно его дестабилизировать и занять какую-то часть этого государства", — подытожил президент Украины.





Ранее "Комментарии" писали, что бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в комментарии УП рассказал о том, как в свое время президенту Владимиру Зеленскому удалось вывести из себя российского диктатора Владимира Путина и удивить топлидеров стран ЕС.