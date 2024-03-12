Экс-глава МИД рассказал, как Зеленский выбесил Путина

По словам Вадима Пристайко, речь идет о 2019 годе, когда президент Владимир Зеленский отправился на переговоры в "нормандском формате" во Францию. На этих переговорах тогда присутствовали, собственно, президент Франции Эммануэль Макрон, тогдашний канцлер Германия Ангела Меркель и кремлевский диктатор Владимир Путин.

Вадим Пристайко

Как говорит дипломат, топ-лидеры, очевидно, рассчитывали, что Владимиру Зеленскому, как неопытному политику, льстит внимание ведущих лидеров, и, вероятно, он пойдет на компромиссы по отдельным вопросам.

В то же время, отмечает Пристайко, позиция Зеленского была жесткой, а также неуступчивой, особенно в части так называемого разведения войск. По словам дипломата, на эту часть российский диктатор отреагировал слишком эмоционально.

"Он очень эмоционально отреагировал – не хочу использовать эти слова. Могу точно сказать, что Меркель, знавшая русский язык, поняла, что он имеет в виду.

— рассказал экс-глава МИД, который присутствовал на переговорах.

При этом он добавил, что российский диктатор делал вид, что хочет найти общий язык с Зеленским, даже говорил, что его предшественники были "националистами и политиками", а вот нынешний глава Украины является "взвешенным человеком", поэтому можно найти пути к пониманию.

Как подчеркнул Пристайко, встреча завершилась не так, как рассчитывали лидеры стран. По его словам, вроде бы Макрон по этому поводу чувствовал себя несколько растерянным.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что перед началом переговоров в нормандском формате должна была состояться встреча Зеленского и Путина. Как говорил глава МИД России Сергей Лавров, эта встреча не была просто формальностью.



