Запад хочет заморозить войну в Украине: детали плана

Запад может рассматривать сценарий замораживания войны благодаря размещению на территории Украины иностранных войск, которые будут гарантировать выполнение гарантий безопасности, считает политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Запад ищет способы остановить войну в Украине. Фото из открытых источников

"Представим ситуацию, что до лета США не принимают или принимают очень частично решение о продлении помощи Украине. В этом случае Запад рассматривает вариант с размещением летом на украинской территории иностранного военного контингента. Украина подписала гарантии безопасности с рядом западных стран. Соответственно иностранные войска с разрешения Верховной Рады могут быть размещены в Украине, чтобы гарантировать выполнение договоров по безопасности на территориях, которые они будут контролировать. Таким образом, Запад может рассчитывать на остановку войны на неопределенный срок", – рассказал эксперт-международник.

По мнению Максима Несвитайлова, такой сценарий заморозки войны может сработать, поскольку есть большие сомнения, что российская армия отважится атаковать войска стран НАТО, если они разместятся на линии разграничения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на третьем году войны украинские власти столкнулись с серьезным кадровым кризисом и кризисом политического управления, считает политический эксперт Константин Матвиенко. Эксперт убежден, что в действующем парламенте можно еще сформировать коалицию народного доверия, которая подготовит правительственную программу, подпишет коалиционное соглашение и сформулирует видение политического будущего Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что опыт войн 20 века свидетельствует о том, что молодые люди должны участвовать в боевых действиях, заявил заместитель Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По его мнению, 27 лет – абсолютно неадекватный возраст мобилизации, который нужно изменить. Он отметил, что после войны у молодежи будет достаточно опыта, амбиций, сил и моральных прав, чтобы брать на себя ответственность за руководство государством.