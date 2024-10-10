Враг снова повредил «Патриот»: в ВР объяснили, почему так произошло

Как заявила нардеп Марьяна Безуглая, россияне повредили еще один "Патриот", и он – не первый из поврежденных. По ее мнению, виноваты в этом генералы.

Марьяна Безуглая

"Все из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности. Да, Александр Станиславович, я к Вам обращаюсь. Главное — чтобы ТЦК и СП работали, а также требовать у союзников оружие типа "дайте и отстаньте, мы сами все знаем"? – написала в Facebook Безуглая.

Нардеп заявила, что Александр Сырский, как Главнокомандующий ВСУ, только усугубил дегенеративность высшего военного управления и может остаться в истории с позором.

А могли бы стать героем. Что ж, каждый делает свой выбор. Чем дольше Президент будет держать Вас в должности, доверяя Вашей лжи, тем больше растет его личная ответственность за Вас. Не придирайтесь. Освободите всех нас от каторги ваших амбиций. Ваш талант полководца безнадежно устарел в современных условиях, а новому Вы не учитесь и не умеете. Идите. Господин Президент, когда уже?" – написала Безуглая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине требуют отставки Александра Сырского и Рустема Умерова. Первую отставку продвигает Безуглая, вторую – Мария Берлинская. Как отметил военный Юрий Касьянов, одна красивая девушка по имени Марьяна Безуглая снимает начальника Генерального штаба и напряженно готовит отставку следующего. Другая красивая девушка Мария Берлинская не покладая рук работает над отставкой министра обороны, и это – говорит военный – напрягает, потому что кадровыми вопросами в армии хотят заниматься люди, не имеющие к этому отношения и не являющиеся экспертами.







