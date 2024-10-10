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Ткачик Олеся
Как заявила нардеп Марьяна Безуглая, россияне повредили еще один "Патриот", и он – не первый из поврежденных. По ее мнению, виноваты в этом генералы.
Марьяна Безуглая
Нардеп заявила, что Александр Сырский, как Главнокомандующий ВСУ, только усугубил дегенеративность высшего военного управления и может остаться в истории с позором.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине требуют отставки Александра Сырского и Рустема Умерова. Первую отставку продвигает Безуглая, вторую – Мария Берлинская. Как отметил военный Юрий Касьянов, одна красивая девушка по имени Марьяна Безуглая снимает начальника Генерального штаба и напряженно готовит отставку следующего. Другая красивая девушка Мария Берлинская не покладая рук работает над отставкой министра обороны, и это – говорит военный – напрягает, потому что кадровыми вопросами в армии хотят заниматься люди, не имеющие к этому отношения и не являющиеся экспертами.
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