ВР предоставила право общинам помогать ВСУ: что они смогут приобрести для армии

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект №9559-д, ключевой новеллой которого является расширение возможностей поддержки Вооруженных сил Украины со стороны органов местного самоуправления, сообщил народный депутат Виталий Безгин, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Виталий Безгин

По его словам, этот законопроект чрезвычайно важен как для Вооруженных сил Украины, так и для органов местного самоуправления. Документ предоставляет общинам и региональным органам, включая областные советы, возможность поддерживать ВСУ. Теперь, говорит нардеп, они смогут закупать все кроме оружия и боеприпасов, которые являются исключительной компетенцией государства. Важно, что общества хорошо знают потребности конкретных подразделений, ведь они тесно сотрудничают с ними, добавил политик.

По его словам, такой подход ускорит оказание помощи военным и увеличит ее объемы.

Кроме того, Безгин добавил, что законопроект решает вопросы начальников военных администраций населенных пунктов, ранее занимавших должности глав общин, устраняя риски совмещения этих должностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде также допустили , что мобилизационный возраст, уменьшенный с 27 до 25 лет, может быть снижен еще раз. При этом в парламенте отметили, что решение о снижении мобилизационного возраста было принято поздно. Также там добавили, что следующие подобные решения будут зависеть от ситуации на фронте и хода войны с РФ, ведь нужно понимать, что нужно заменять раненых, а также военных, которые постоянно находятся на передовой без права на отдых.



