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Военный разнес идею экономического бронирования: что предлагает вместо него

Военный, политический деятель Юрий Гудыменко подверг критике идею экономического бронирования, от которой не отступают в Верховной Раде

сегодня, 20:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Юрий Гудыменко заявил, что он категорически против всех форм так называемого экономического бронирования.

Военный разнес идею экономического бронирования: что предлагает вместо него

Юрий Гудыменко

По его словам, действительно, бизнес заслуживает поддержки, открытости и прозрачности от государства. Впрочем, считает военный, для облегчения жизни предпринимателей, для того, чтобы открывались новые предприятия, для инвестиций и как следствие для роста сборов в бюджет Украине необходимы честные судьи, адекватная налоговая и прозрачная таможня – в любом порядке, но именно эти три пункта есть главными.

Гудыменко убежден, что бронирование должно быть только и исключительно для предприятий, работающих на обороноспособность или незаменимых для функционирования государства (медицина, образование, энергетика etc.)

"Вопрос справедливости является ключевым для продолжения войны и победы. Равные условия. Война для всех. Справедливость нельзя сосчитать, но можно сосчитать последствия от ее отсутствия. Экономические реформы нужны. "Экономическое бронирование" – нет. Точка",
– заявил Гудыменко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят ввести экономическое бронирование. Его сторонники убеждены, что бизнес должен иметь возможность бронировать своих работников от мобилизации, чтобы выжить во время войны, платить налоги и, в конце концов, финансировать армию.

При этом, в Верховной Раде рассказали , что предприятия, которые признаны критически важными по экономическим критериям или предоставляют услуги Вооруженным силам Украины, могут забронировать от 50% до 100% своих работников. Правда, для этого нужно пройти определенную процедуру и получить соответствующие документы.





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Источник: https://www.facebook.com/hudymenko/posts/pfbid02FwxKVQwRjcDbWyJGX3xjvSfEMrFBYA5GE5DKmFdNp6vuoy8cqvJfzWDphRH7vt3bl
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