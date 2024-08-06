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Военный о законопроекте 11460: Дело близится к апогею, все хотят с*баться

В Верховной Раде хотят разрешить выезд за границу всем мужчинам, которые имеют бронь

сегодня, 12:39
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Ткачик Олеся

Командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский отреагировал на законопроект 11460, который зарегистрировали в Верховной Раде. Этим законопроектом предлагается разрешить всем тем людям, которые имеют бронь, беспрепятственно выезжать за пределы Украины.

Военный о законопроекте 11460: Дело близится к апогею, все хотят с*баться

Денис Ярославский

"Относительно законопроекта 11460. Мы можем долго рассуждать о важности выезда чиновников за границу, факт остаётся фактом! Дело близится к апогею, и все хотят с*баться! Самые умные это уже сделали, а остальные понимают, что потом крайними станут те, кто не успел выскочить с поезда летящего в скалу на всей скорости. Эх… машинисты", — написал в Фейсбуке военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий предоставить народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам право свободного выезда за границу даже во время военного положения. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, независимо от ограничений, связанных с военным положением.

Критикуют законопроект и эксперты. По их мнению, законопроект — откровенно наглый, циничный, антиукраинский. Он на законодательном уровне закрепляет две касты в Украине: "белых" — тех, кто давно в Европе и даже превысил тамошнее материальное достаток, и "черных" — которые должны погибать на фронте, чтобы "белые" продолжали жить в свое удовольствие. Эксперты считают, что авторы законопроекта "откровенно обнаглели" от вседозволенности и безнаказанности.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iE1fraKbaqRkoowN4KNQjDkXTTVg6zGear9oWn8tGiLM4fxDqccpauKBSWVQwW2jl&id=100009523613366
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Обсуждения

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Ігор

сегодня, 12:10

Так свого часу діяв ліквідований як і зла Львівська тітка, Кива. Коли все суспільства хотіло скоротити кількість депутатів у ВР він навпаки хотів збільшити їх кількість до 700. На зло. Так і зараз всі владні щури. Згадаймо, як раніше, всі прокурори судді чиновники повтікали з прогризених ними кораблів Крим Донбас на не окуповану територію і 10 років вже комфортно гризуть Україну яка залишилась.


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