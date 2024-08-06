В ВР зарегистрировали циничный законопроект, узаконивающий разделение украинцев на сорта

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Ткачик Олеся
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11460, разрешающий свободный выезд за границу тем, кто имеет бронирование от мобилизации, то есть депутатам, грантоидам, чиновникам, прокурорам и другим чиновникам.
Верховная Рада
По его мнению, авторы законопроекта "откровенно обалдели" от вседозволенности и безнаказанности.
По его словам, при таких обстоятельствах не будет не только победы, но и никакой перспективы у Украины, если у нас спокойно появляются такие провокационные законопроекты.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий предоставить народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам право свободного выезда за границу даже во время военного положения. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, независимо от ограничений, связанных с военным положением.
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