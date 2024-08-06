В ВР зарегистрировали циничный законопроект, узаконивающий разделение украинцев на сорта

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11460, разрешающий свободный выезд за границу тем, кто имеет бронирование от мобилизации, то есть депутатам, грантоидам, чиновникам, прокурорам и другим чиновникам.

Верховная Рада

"Законопроект — откровенно наглый, циничный, антиукраинский. Он на законодательном уровне закрепляет две касты в Украине: "белых" — тех, кто давно в Европе и даже превысил тамошнее материальное достаток, и "черных" — которые должны погибать на фронте, чтобы "белые" продолжали жить в свое удовольствие", — отметил в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.

По его мнению, авторы законопроекта "откровенно обалдели" от вседозволенности и безнаказанности.

"Вы даже неспособны предсказать, какой отрицательный резонанс он вызовет в украинском обществе, настолько вам нужен отдых на мировых курортах и участие во всевозможных бесплодных зарубежных конференциях? Потому что тем, кому нужно выехать по делам, и сейчас проблем нет", — отметил эксперт.

По его словам, при таких обстоятельствах не будет не только победы, но и никакой перспективы у Украины, если у нас спокойно появляются такие провокационные законопроекты.

"Когда у нас вообще действует Верховная Рада, у которой способны рождаться подобные законотворческие гомункулюсы. Когда у нас власть, допускающая даже теоретическое распределение украинцев на сорта", — добавил Кочетков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предлагающий предоставить народным депутатам, чиновникам, судьям и прокурорам право свободного выезда за границу даже во время военного положения. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, вышеупомянутые категории граждан смогут беспрепятственно пересекать государственную границу, независимо от ограничений, связанных с военным положением.





