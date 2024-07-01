Венгрия хочет создать сепаратистский анклав на Закарпатье: как это предотвратить

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Ткачик Олеся
Как отметил политолог Тарас Загородний, интересная история разворачивается вокруг требований Венгрии к Украине по вступлению в ЕС. Точнее, это только условия по разблокированию "переговоров", то есть дальше будет еще хуже, считает эксперт.
Виктор Орбан
По его словам, основное направление – это создание, по сути, сепаратистского анклава под видом "национальной автономии" с особыми правами венгров с перспективой территориальных претензий на все Закарпатье. Одно из требований – признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.
Кроме того, эксперт не сомневается, что россияне тоже в свою пользу будут использовать это обосновывая претензии на украинские территории. Поддерживающих это продажных политиков в Европе хватает, добавил он.
По его словам, если снова не дойдет, то можно найти очень чувствительные дефекты на ветке нефтепровода "Дружба", по которой Венгрия получает дешевую российскую нефть, из-за которой он не может работать в венгерском направлении и нужно долго его ремонтировать. Тем более в стране идет война и всяческое может случиться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде также раскритиковали требования Венгрии к Украине.
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