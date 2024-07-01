Венгрия хочет создать сепаратистский анклав на Закарпатье: как это предотвратить

Как отметил политолог Тарас Загородний, интересная история разворачивается вокруг требований Венгрии к Украине по вступлению в ЕС. Точнее, это только условия по разблокированию "переговоров", то есть дальше будет еще хуже, считает эксперт.

Виктор Орбан

По его словам, основное направление – это создание, по сути, сепаратистского анклава под видом "национальной автономии" с особыми правами венгров с перспективой территориальных претензий на все Закарпатье. Одно из требований – признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, в которых венгры исторически никогда не жили.

Думаю, что здесь не обошлось без российских подсказок. Если поменять слово "венгерский язык" и "русский" или "традиционно венгерские" на "исторические русские земли", то мы увидим многое знакомое. Если теоретически мы согласимся на это, то такие же претензии нам начнут выдвигать румыны, болгары и поляки могут присоединиться на том основании, что "если венграм можно, а нам почему нет". Не исключаю, что и турки присоединятся по гагузам в Бессарабии. Уверен, что это инструмент дестабилизации нашей страны", – говорит Загородний.

Кроме того, эксперт не сомневается, что россияне тоже в свою пользу будут использовать это обосновывая претензии на украинские территории. Поддерживающих это продажных политиков в Европе хватает, добавил он.

"Эту туфту ни в коем случае нельзя допускать. Все имеют равный статус в нашем государстве. Без исключения. С такими людьми нельзя вести так переговоры. Считаю, что для начала нужно выбросить из страны ОТП Банк, до сих пор работающий в России. В обмен на допуск на рынок – это изменение позиции Венгрии. И другие бизнесы венгерского происхождения", – заявил политолог.

По его словам, если снова не дойдет, то можно найти очень чувствительные дефекты на ветке нефтепровода "Дружба", по которой Венгрия получает дешевую российскую нефть, из-за которой он не может работать в венгерском направлении и нужно долго его ремонтировать. Тем более в стране идет война и всяческое может случиться.

"Но при изменении позиции руководства Венгрии эти дефекты будут успешно преодолены", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Верховной Раде также раскритиковали требования Венгрии к Украине.



