В ВР предложили Сийярто каждый день в прямом эфире петь гимн Украины: что произошло

Стало известно содержание 11 требований Венгрии, которые Украина якобы согласились выполнить, чтобы начать переговоры по вступлению в ЕС.

София Федина

Как говорит нардеп София Федина, часть из них просто маразматична. В частности, по ее словам, Будапешт хочет, чтобы у представителей венгерского нацменьшинства было гарантированное законом представительство в украинском парламенте.

"Такая норма есть в законодательстве Венгрии, но выполняется формально. Для воплощения подобной Украины Украиной надо бы провести Всеукраинский референдум и изменения в Конституции, что абсолютно невозможно в условиях военного положения. Поэтому здесь Венгрия готова идти на уступки", – отметила нардеп.

Кроме того, по ее словам, глава МИД Венгрии Петер Сиярто предлагает отменить законодательное требование для всех избранных должностных лиц знать государственный язык и выступать на заседаниях советов, в которых те избраны.

"Украина должна была бы выдвинуть встречное требование: чтобы говорить по-украински на заседаниях венгерского парламента, если народный избранник украинского происхождения", — сказала нардеп.

Также Сиярто требует автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, где венгры исторически никогда не жили.

"Считаю, что мы должны требовать у Венгрии признать все территории, где живет хотя бы 1 украинец – традиционно украинскими", — заявила Федина.

Также Сиярто говорит, что Украина должна использовать национальную венгерскую символику в местных органах власти и коммунальных предприятиях. А также гимн Венгрии петь на открытии и закрытии сессий местных советов – это тоже норма.

"Предлагаю, чтобы Сиярто ежедневно выходил в прямой эфир и пел украинский гимн утром и вечером", – заявила нардеп.

Кроме того, Венгрия требует восстановления по части школ статуса венгерскоговорящих (отменен законом об образовании 2017 года). Будапешт хочет, чтобы такой статус присваивали всем школам, где хотя бы в одном классе преподавание ведется по-венгерски.

Как считает Федина, Украина должна тогда предложить, чтобы все венгерские школы, где есть хотя бы один украинский класс считались украинскими школами. Но проблема в том, что из-за многовековой мадьяризации таких классов или вообще нет, или очень мало.

"Известно, что часть требований являются компромиссными, часть – плавающими. Но Украина здесь должна сыграть очень тонкую политическую игру и, во всяком случае, отстоять государственный интерес. Венгрия должна понять: как было при Януковиче – уже не будет", — подчеркнула Федина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП заявили – Венгрия имеет право выдвигать свои требования, но это не значит, что Украина будет на них соглашаться.



