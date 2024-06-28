В ВР предложили Сийярто каждый день в прямом эфире петь гимн Украины: что произошло

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Ткачик Олеся
Стало известно содержание 11 требований Венгрии, которые Украина якобы согласились выполнить, чтобы начать переговоры по вступлению в ЕС.
София Федина
Как говорит нардеп София Федина, часть из них просто маразматична. В частности, по ее словам, Будапешт хочет, чтобы у представителей венгерского нацменьшинства было гарантированное законом представительство в украинском парламенте.
Кроме того, по ее словам, глава МИД Венгрии Петер Сиярто предлагает отменить законодательное требование для всех избранных должностных лиц знать государственный язык и выступать на заседаниях советов, в которых те избраны.
Также Сиярто требует автоматически признать "традиционно венгерскими" все населенные пункты Закарпатья, даже те, где венгры исторически никогда не жили.
Также Сиярто говорит, что Украина должна использовать национальную венгерскую символику в местных органах власти и коммунальных предприятиях. А также гимн Венгрии петь на открытии и закрытии сессий местных советов – это тоже норма.
Кроме того, Венгрия требует восстановления по части школ статуса венгерскоговорящих (отменен законом об образовании 2017 года). Будапешт хочет, чтобы такой статус присваивали всем школам, где хотя бы в одном классе преподавание ведется по-венгерски.
Как считает Федина, Украина должна тогда предложить, чтобы все венгерские школы, где есть хотя бы один украинский класс считались украинскими школами. Но проблема в том, что из-за многовековой мадьяризации таких классов или вообще нет, или очень мало.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП заявили – Венгрия имеет право выдвигать свои требования, но это не значит, что Украина будет на них соглашаться.
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