Вакантные министерства. В ВР рассказали, есть ли уже кандидатуры новых министров

На ближайших заседаниях Верховной Рады народные депутаты предположительно будут решать кадровые вопросы, сообщил вице-спикер Александр Корниенко. По его словам, речь идет о правительстве, где есть несколько вакантных должностей.

Александр Корниенко

При этом он подчеркнул, что народные депутаты готовы максимально оперативно решать все кадровые вопросы. В этом контексте он упомянул, как быстро было произведено увольнение вице-премьера Александра Кубракова, и добавил, что его отставка связана только с тем, что его министерство решили разделить на два.

Как подчеркнул Корниенко, снова будет создано министерство развития регионов, общин, территорий. При этом он подчеркнул, что, вероятно, оно может носить другое название.

При этом вице-спикер добавил, что пока нет кандидатур на должности новых министров. Однако, по его словам, все может измениться буквально в ближайшие несколько дней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада на последнем заседании уволила министра сельского хозяйства Николая Сольского и вице-премьера Александра Кубракова. Формальным поводом для увольнения последнего стало разделение его министерства на два. Депутаты говорят, что один министр не может сразу возглавлять два министерства, поэтому Кубракова и уволили. Однако есть мнение, что просто Офис президента хочет завести в министерство инфраструктуры своих людей, которые сядут на денежные потоки, которые будут идти на восстановление страны.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что во время войны в Украине растет госаппарат и сейчас опять плодят новые министерства. В этом контексте они добавляют, что именно в госаппарате скрываются уклонисты, ведь госслужба позволяет получить бронь от мобилизации.