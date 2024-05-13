logo

BTC/USD

62930.32

ETH/USD

2957.77

LTC/USD

81.47

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Вакантные министерства. В ВР рассказали, есть ли уже кандидатуры новых министров
commentss НОВОСТИ Все новости

Вакантные министерства. В ВР рассказали, есть ли уже кандидатуры новых министров

Уже на ближайших заседаниях Верховной Рады народные депутаты, вероятно, будут рассматривать кадровые вопросы, сообщил в эфире телемарафона вице-спикер Александр Корниенко. Однако, по его словам, кандидатур на должности министров еще нет

сегодня, 17:13
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

На ближайших заседаниях Верховной Рады народные депутаты предположительно будут решать кадровые вопросы, сообщил вице-спикер Александр Корниенко. По его словам, речь идет о правительстве, где есть несколько вакантных должностей.

Вакантные министерства. В ВР рассказали, есть ли уже кандидатуры новых министров

Александр Корниенко

При этом он подчеркнул, что народные депутаты готовы максимально оперативно решать все кадровые вопросы. В этом контексте он упомянул, как быстро было произведено увольнение вице-премьера Александра Кубракова, и добавил, что его отставка связана только с тем, что его министерство решили разделить на два.

Как подчеркнул Корниенко, снова будет создано министерство развития регионов, общин, территорий. При этом он подчеркнул, что, вероятно, оно может носить другое название.

При этом вице-спикер добавил, что пока нет кандидатур на должности новых министров. Однако, по его словам, все может измениться буквально в ближайшие несколько дней.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Верховная Рада на последнем заседании уволила министра сельского хозяйства Николая Сольского и вице-премьера Александра Кубракова. Формальным поводом для увольнения последнего стало разделение его министерства на два. Депутаты говорят, что один министр не может сразу возглавлять два министерства, поэтому Кубракова и уволили. Однако есть мнение, что просто Офис президента хочет завести в министерство инфраструктуры своих людей, которые сядут на денежные потоки, которые будут идти на восстановление страны.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что во время войны в Украине растет госаппарат и сейчас опять плодят новые министерства. В этом контексте они добавляют, что именно в госаппарате скрываются уклонисты, ведь госслужба позволяет получить бронь от мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости