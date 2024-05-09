Стало известно, зачем «зачищают» Кубракова и его команду: как это отразится на доверии Западу

Верховная Рада 272 голосами уволила Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, пока неясно, кого назначат на его место.

Александр Кубраков

При этом, как утверждает руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, "сносящие" Кубракова и его команду бьют именно по доверию западных элит к украинской власти. Именно от нее и будет зависеть выделение средств на восстановление Украины.

"Зачищают Кубракова и его команду (госагентство восстановления – следующее) как раз с прицелом на этот многомиллиардный поток. Ну и Ермак финализует очередное уничтожение альтернативного ему канала донесения информации до Зеленского",

– заявил Шабунин.

По его информации, следующим глава Офиса президента Андрей Ермак будет "зачищать" вице-премьера Федорова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Александра Кубракова решили уволить под предлогом "разделения" возглавляемого им министерства. Эту информацию подтвердил нардеп Виталий Безгин, сообщивший, что министерство Кубракова планируют разделить на два. Поэтому во фракции "Слуги народа" пришли к выводу, что один человек сразу не может руководить двумя министерствами – министерством инфраструктуры и министерством вопросами региональной политики. При этом, как добавил нардеп Ярослав Железняк, переназначения Кубракова в какое-то из этих двух министерств не будет.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщал, что лоббирует отставку Кубракова глава Офиса президента Андрей Ермак. Ему, вроде бы, очень не нравилось, что министр имеет прямой доступ к президенту Владимиру Зеленскому. Также журналист допускал, что на место Кубракова назначат министра обороны Рустема Умерова. Впрочем, в ОП категорически опровергали всю эту информацию.