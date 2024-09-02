В ВР сделали громкое заявление относительно Галущенко: на кого работает министр

Народная депутат Украины Юлия Клименко сообщила, что Министерство энергетики Украины закупило через Болгарию оборудование российского происхождения. В частности, об этом она сказала в эфире "Эспрессо".

Минэнерго

Клименко отметила, что Министерство энергетики оказалось в центре нескольких коррупционных скандалов.

"Если вы посмотрите на количество коррупционных скандалов, кажется, только двум заместителям в Минэнергетики были предъявлены достаточно серьезные обвинения в крупных суммах взяток. Я уже не говорю о таких одиозных махинациях или авантюрах, которые приходят в парламент, например, по финансированию достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС на сумму 170-200 млрд грн, которые нужно вытащить сегодня из энергетики, чтобы через 10 лет построить или не построить эти блоки. Нам нужно решать проблемы с электричеством сейчас, а не через 10 лет. Это огромные суммы денег", – сказала Клименко.

Она добавила, что часть оборудования, которое должны были закупить на эти деньги, уже есть в Украине, но оно российского происхождения и было приобретено через Болгарию. Это одна из небольших иллюстраций того, чем занимается Министерство энергетики Украины.

Клименко также выразила подозрения по поводу российского влияния на министерство. Она напомнила, что Андрей Деркач, которого НАБУ объявило в розыск в 2022 году за государственную измену, долгое время оказало влияние на "Энергоатом" и всю энергетическую отрасль.

"У меня есть серьезные подозрения, что Минэнергетики находится под российским влиянием. Насколько мы помним Деркач всегда имел полный контроль и влияние на Энергоатом и в целом на энергетику. В Энергоатоме работал его сбежавший из Украины прямой помощник Бояринцев. Галущенко и Бояринцев. бывшими сотрудниками, думаю, что не только сотрудниками", – сказала нардеп.

Она поинтересовалась, чем занимается наша контрразведка, разведка и СБУ – вопрос именно в энергетической сфере, которая является ключевой для национальной безопасности.

"Почему у нас там до сих пор помощники Деркача, почему там руководствуется неэффективно, непрозрачно, с огромными скандалами и взятками – вопрос к действующей власти", – добавила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после задержания своего зама министр Галущенко попал под шквал беспощадной критики.



