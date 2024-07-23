В ВР рассказали о таинственной находке в зоне блокирования трибуны: что она значит

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Ткачик Олеся
Народные депутаты от оппозиции блокируют трибуну Верховной Рады и требуют внести в повестку дня законопроект о запрете УПЦ МП.
Наклейка в ВР
Как отметил нардеп Владимир Арьев, заседание сегодня не состоялось, ведь руководство ВР вместе с руководителями фракций "Слуга народа" и экс-ОПЗЖ отказались ставить законопроект о запрете "религиозного департамента ФСБ в Украине".
При этом нардеп рассказал, что в зоне блокировки трибуны оппозиционными депутатами были найдены в президиуме наклейки, которые ставят при освящении помещения — одну на месте президента, одну за украинским флагом и две на стенах.
По его словам, эта находка символическая.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после председательства за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну . Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены.
Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов есть четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете русской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.
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Ната
сегодня, 14:31
Якщо мобілізація є загальною, то чого копи, інші силовики та чиновники не на війні?! мобілізація в нас вибіркова - для знищення економіки та українців. Наклейок вони злякались))) більше нема що обговорити?!