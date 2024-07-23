В ВР рассказали о таинственной находке в зоне блокирования трибуны: что она значит

Народные депутаты от оппозиции блокируют трибуну Верховной Рады и требуют внести в повестку дня законопроект о запрете УПЦ МП.

Наклейка в ВР

Как отметил нардеп Владимир Арьев, заседание сегодня не состоялось, ведь руководство ВР вместе с руководителями фракций "Слуга народа" и экс-ОПЗЖ отказались ставить законопроект о запрете "религиозного департамента ФСБ в Украине".

При этом нардеп рассказал, что в зоне блокировки трибуны оппозиционными депутатами были найдены в президиуме наклейки, которые ставят при освящении помещения — одну на месте президента, одну за украинским флагом и две на стенах.

"Конечно, встал вопрос – кто именно наклеил? Экспресс-расследование показало, что они появились при спикерстве Владимире Литвине, который был прихожанином московского патриархата и никого другого не пустил бы в зал ВР. Несколько опрошенных иерархов ПЦУ подтвердили, что у них таких наклеек нет и не было раньше Киевского Патриархата", — написал в Фейсбуке нардеп.

По его словам, эта находка символическая.

"Завтра продолжим бороться против ФСБшников в рясах", — добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после председательства за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну . Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены.

Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов есть четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете русской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.



