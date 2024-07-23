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Главная Новости Политика Украины 2024 В ВР рассказали о таинственной находке в зоне блокирования трибуны: что она значит
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В ВР рассказали о таинственной находке в зоне блокирования трибуны: что она значит

Нардепы от оппозиции обнаружили таинственные наклейки в зоне блокирования трибуны

сегодня, 15:11
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Ткачик Олеся

Народные депутаты от оппозиции блокируют трибуну Верховной Рады и требуют внести в повестку дня законопроект о запрете УПЦ МП.

В ВР рассказали о таинственной находке в зоне блокирования трибуны: что она значит

Наклейка в ВР

Как отметил нардеп Владимир Арьев, заседание сегодня не состоялось, ведь руководство ВР вместе с руководителями фракций "Слуга народа" и экс-ОПЗЖ отказались ставить законопроект о запрете "религиозного департамента ФСБ в Украине".

При этом нардеп рассказал, что в зоне блокировки трибуны оппозиционными депутатами были найдены в президиуме наклейки, которые ставят при освящении помещения — одну на месте президента, одну за украинским флагом и две на стенах.

"Конечно, встал вопрос – кто именно наклеил? Экспресс-расследование показало, что они появились при спикерстве Владимире Литвине, который был прихожанином московского патриархата и никого другого не пустил бы в зал ВР. Несколько опрошенных иерархов ПЦУ подтвердили, что у них таких наклеек нет и не было раньше Киевского Патриархата", — написал в Фейсбуке нардеп.

По его словам, эта находка символическая.

"Завтра продолжим бороться против ФСБшников в рясах", — добавил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после председательства за продление военного положения и всеобщей мобилизации народные депутаты от оппозиции заблокировали парламентскую трибуну . Говорят, что они готовы блокировать работу парламента до 20 августа, если их требования не будут выполнены.

Как сообщила Ирина Фриз, у нардепов есть четкое требование — включение в повестку дня законопроекта о запрете русской церкви в Украине. Цель – защита национальных интересов. Задача — долой московского попа из нашего государства.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid02mNvzDozHVNLReAC45exQ1JKZpj38P4tV413q5kFrqJwXXcDtkYiCR1kKhoZdd3pbl
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Обсуждения

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Ната

сегодня, 14:31

Якщо мобілізація є загальною, то чого копи, інші силовики та чиновники не на війні?! мобілізація в нас вибіркова - для знищення економіки та українців. Наклейок вони злякались))) більше нема що обговорити?!


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