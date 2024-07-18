За какие суммы можно "откупиться" от коррупции": в ВР приняли новый законопроект

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11340, предусматривающий соглашение со следствием по коррупционным преступлениям. Таким образом, коррупционеры могут договориться со следствием и "откупиться" за коррупцию заплатив сумму, предусмотренную за определенный вид преступления.



В ВР проголосовали за законопроект о соглашении со следствием. Фото из открытых источников

В пояснительной записке к законопроекту 11340 указано, что решение об "откупе" за коррупцию позволит улучшить механизмы норм уголовного законодательства.

"Одним из важных механизмов ускорения существующих в мире досудебных расследований являются соглашения о признании виновности. Заключение соглашений с четким соблюдением законодательных требований является залогом ускорения осуществления уголовного производства и борьбы с коррупцией", — говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, подозреваемый в случае признания своей виновности может заключить соглашение и уплатить штраф в соответствии с уровнем преступления:

— в случае совершения уголовного проступка – от 204 тыс. гривен до 2,04 млн гривен;

— в случае совершения не тяжкого преступления – от 2,057 млн гривен до 20,4 млн гривен;

— в случае совершения тяжкого преступления – от 20,417 млн гривен до 102 млн гривен;

— в случае совершения особо тяжкого преступления – от 102 млн гривен до 204 млн гривен.

Депутаты проголосовали за законопроект "по повышению эффективности заключения соглашений о признании виновности" несмотря на то, что антикоррупционная экспертиза указала на несоответствие некоторых норм законопроекта.

"Создаются условия, при которых подозреваемые или обвиняемые в коррупционных уголовных правонарушениях, в том числе организаторы таких преступлений, могут откупиться от строгого наказания, не разоблачая никаких соучастников и не предоставляя информацию о других известных им преступлениях. Такой подход не будет способствовать надлежащему привлечению виновных лиц к ответственности", – сказано в выводах антикоррупционной экспертизы.

Инициаторами законопроекта стали премьер-министр Денис Шмигаль, а Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Сергеем Ионушасу поддержал проект закона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин подверг критике законопроект, позволяющий "откупиться" от тюрьмы.