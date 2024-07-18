За какие суммы можно "откупиться" от коррупции": в ВР приняли новый законопроект

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Slava Kot
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11340, предусматривающий соглашение со следствием по коррупционным преступлениям. Таким образом, коррупционеры могут договориться со следствием и "откупиться" за коррупцию заплатив сумму, предусмотренную за определенный вид преступления.
В ВР проголосовали за законопроект о соглашении со следствием. Фото из открытых источников
В пояснительной записке к законопроекту 11340 указано, что решение об "откупе" за коррупцию позволит улучшить механизмы норм уголовного законодательства.
Согласно законопроекту, подозреваемый в случае признания своей виновности может заключить соглашение и уплатить штраф в соответствии с уровнем преступления:
Депутаты проголосовали за законопроект "по повышению эффективности заключения соглашений о признании виновности" несмотря на то, что антикоррупционная экспертиза указала на несоответствие некоторых норм законопроекта.
Инициаторами законопроекта стали премьер-министр Денис Шмигаль, а Комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности во главе с Сергеем Ионушасу поддержал проект закона.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин подверг критике законопроект, позволяющий "откупиться" от тюрьмы.
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Ігор
сегодня, 12:36
Тоді треба скорочувати всі ці органи по боротьбі з корупцією, які вже самі стали величезним корупційним сегментом. Просто встановити таксу, сплатив і продовжуй.