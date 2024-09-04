В ВР обвинили Кулебу в хамстве: какое «важное» дело нашел, чтобы не докладывать на комитете

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление на увольнение. 4 сентября его заявление об отставке рассматривалось профильным комитетом иностранных дел.

Дмитрий Кулеба

Впрочем, как отметила нардеп Ирина Геращенко, Кулеба не пришел на заседание комитета, чтобы отчитаться о своей работе в должности министра, потому что нашел якобы "более важное" дело.

"Это просто хамство. Министр Кулеба не пришел на отчет на комитет иностранных дел. Ровно в это время его заметили выгуливающую собачку на улице Институтской. Очень по-европейски", — написала в Facebook нардеп.

Впоследствии она добавила, что семь народных депутатов от "Слуги народа" на комитете иностранных дел поддержали увольнение министра Кулебы.

"Несмотря на антиевропейский отказ министра прийти на профильный комитет и отчитываться, решение принято", — заявила нардеп.

Также она сообщила, что комитет евроинтеграции отказался рассматривать увольнение Ольги Стефанишиной в ее отсутствие.

"Должен же кто-то напомнить правительству о парламентско-президентской республике", — добавила Геращенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские министры массово написали заявления на увольнение. В ВР поступили заявления от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М, министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А. Также подала в отставку министр реинтеграции Ирина Верещук и вице-премьер Ольга Стефанишина. Ходили слухи, что увольнять будут и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Есть мнение, что "министропад" западным партнерам будут преподносить как реформу правительства.





