В ВР обвинили Кулебу в хамстве: какое «важное» дело нашел, чтобы не докладывать на комитете

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Ткачик Олеся
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал заявление на увольнение. 4 сентября его заявление об отставке рассматривалось профильным комитетом иностранных дел.
Дмитрий Кулеба
Впрочем, как отметила нардеп Ирина Геращенко, Кулеба не пришел на заседание комитета, чтобы отчитаться о своей работе в должности министра, потому что нашел якобы "более важное" дело.
Впоследствии она добавила, что семь народных депутатов от "Слуги народа" на комитете иностранных дел поддержали увольнение министра Кулебы.
Также она сообщила, что комитет евроинтеграции отказался рассматривать увольнение Ольги Стефанишиной в ее отсутствие.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинские министры массово написали заявления на увольнение. В ВР поступили заявления от министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина О.М, министра юстиции Украины Малюськи Д.Л., а также министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Стрельца Р.А. Также подала в отставку министр реинтеграции Ирина Верещук и вице-премьер Ольга Стефанишина. Ходили слухи, что увольнять будут и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Есть мнение, что "министропад" западным партнерам будут преподносить как реформу правительства.
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